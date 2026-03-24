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    首頁 > 政治

    藍酸加油要謝中油是「謝主隆恩」 卓榮泰：多給中油同仁一點溫暖

    2026/03/24 10:45 記者陳治程／台北報導
    卓榮泰今於立法院院會備詢前接受媒體聯訪回應，「中油的同仁跟我們都是國家的人民」。人民之間多一點感恩、多一點祝福、關懷，都是好事。（記者陳逸寬攝）

    卓榮泰今於立法院院會備詢前接受媒體聯訪回應，「中油的同仁跟我們都是國家的人民」。人民之間多一點感恩、多一點祝福、關懷，都是好事。（記者陳逸寬攝）

    中東戰火帶動國際油價攀升，國內油價也壓不住漲勁，而在行政院實施緩漲政策後，最新一輪調整僅漲價1.8元，行政院長卓榮泰呼籲民眾加中油要感謝中油，被藍營反酸是在「謝主隆恩」，台北市長蔣萬安則反批政府應該感謝人民；對此，卓今早回應，中油同仁也是我們國民，他們在穩定供油上也非常努力，呼籲民眾多給他們一點溫暖。

    卓榮泰日前針對油價緩漲議題表示，經政府多次核算，23日起將再漲1.8元，原15塊的漲幅由中油吸收13.2元，呼籲民眾經過中油加油站時向中油說聲謝謝；國民黨昨（23）日隨即在社群發文反酸「謝主隆恩」，台北市長蔣萬安更直言「民主國家應該是政府感謝人民信任，不是人民感謝政府。」引發議論。

    對此，卓榮泰今（24）於立法院院會備詢前接受媒體聯訪回應，「中油的同仁跟我們都是國家的人民」。人民之間多一點感恩、多一點祝福、關懷，都是好事。

    卓強調，在整個過程當中，「我們都看到台灣中油所有的同仁，在國際市場上去穩定油氣的來源，非常努力」。在現貨市場上也去爭取更多的來源，同時吸收大幅度的漲幅，這都是大家看到的。「所以應該給他們多一點溫暖，這樣就好了」。

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