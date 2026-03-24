李貞秀罵鍾小平是狗還開直播哭！詹凌瑀嗆：有種回祖國罵習近平

民眾黨中配李貞秀立委身份問題持續發酵。（圖擷取自「李貞秀 貞人真事 」YT頻道、本報合成）

民眾黨中配李貞秀立委身份問題持續發酵，李昨先怒嗆國民黨籍台北市議員鍾小平「那條狗，我都說他是狗……不配當人」引發網友撻伐；深夜李貞秀又開直播落淚抱怨鍾小平是壞人：「我罵他狗，現在輿論都罵我」語。對此，媒體人詹凌瑀痛斥，「不要給妳臉還不要臉，臉皮這麼厚的人，比較適合留在中國，不要來拉低台灣的水準，拜託」。

詹凌瑀今發文指出，中國籍偽立委李貞秀昨天深夜突然開直播，說她只不過是「罵鍾小平狗，現在輿論都罵我」。「我是不知道在李貞秀的『中國腦』裡，罵人狗是不是件嚴重的事？還是在中國罵人是狗就像是『呷飽未』這樣一句口頭禪，單純到不行。」

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詹凌瑀酸說，那如果「說他是狗」是這麼不值一提的事，不知道李貞秀女士有沒有膽說「習近平是狗」呢？如果她敢說，那我就信了這沒什麼，要不然請不要覺得人家罵你很委屈，罵你才是應該的，台灣是文明社會，要講不入流的話，就回你祖國去講，講好講滿都不會有人罵你，會不會突然被消失這我就不清楚了。

詹凌瑀認為，說實話，人家鍾小平已經心胸很寬大了，不僅不跟妳這統戰偽立委計較，還自嘲說台北市議長戴錫欽要趕緊帶他去植入晶片，幽默化解這些難聽的話，都做到這樣了，李貞秀還想怎樣。

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