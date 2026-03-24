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    首頁 > 政治

    蕭旭岑被馬辦證實「嚴重違反財政紀律」 黃帝穎提及常見三大罪名

    2026/03/24 11:22 即時新聞／綜合報導
    黃帝穎指出，馬辦將蕭旭岑送法辦，實務上有常見三大罪名，包括刑法公益侵占罪、刑法背信罪以及偽造文書罪。（資料照）

    黃帝穎指出，馬辦將蕭旭岑送法辦，實務上有常見三大罪名，包括刑法公益侵占罪、刑法背信罪以及偽造文書罪。（資料照）

    前總統馬英九日前發出聲明，表示馬英九基金會前執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑與「前員工」王光慈已經離職，未來蕭、王兩人言行不能代表基金會與馬英九的立場，現任執行長戴遐齡昨（23日）晚證實，基金會內部發生嚴重違反財政紀律之情事。律師黃帝穎指出，馬辦將蕭旭岑送法辦，實務上有常見三大罪名，包括刑法公益侵占罪、刑法背信罪以及偽造文書罪。

    黃帝穎指出，馬英九基金會新任執行長戴遐齡昨說明，針對先前發生的嚴重違反財政紀律情事，基金會已委請律師盡快送請司法機關深入調查；週刊今日則報導，前國安會祕書長金溥聰奉命主導的權力重整，關鍵在於馬掌握近年一直有人利用「馬辦」名義在中國「做一些事」，讓馬深感不妥，因此決定出手整頓，金溥聰在取得馬的委任書後，聯合基金會董事高華柱於春節後「攤牌」。

    黃帝穎表示，馬辦將前執行長蕭旭岑以違反「財政紀律」送司法調查，雖並未指出告發罪名，但實務上如果只是單純基金會內部紀律的行政責任，並非司法偵辦的標的，依據刑事訴訟法規定，犯罪嫌疑才由檢察官啟動偵查，因此馬辦將前員工送司法調查，法律上必然指明犯罪事實及罪名。

    黃帝穎指出，基金會前員工涉違反財政紀律及冒用名義的三大常見罪名，包括刑法公益侵占罪，處1年以上7年以下徒刑、刑法背信罪，5年以下徒刑，以及偽造文書罪，5年以下徒刑。黃帝穎解釋，基金會是公益財團法人，基金會的錢是公益款，任何挪用公款、假公濟私或擅自對外取得他人捐款基金會的款項入私帳，均涉犯刑法公益侵占罪。而公益侵占罪的罪名與柯文哲侵占謝國樑母親捐給民眾黨的200萬元等犯行，罪名相同。

    黃帝穎續指，當前員工被指控冒用名義做一些不妥的事，執行長屬於為他人處理事務的人，如意圖為自己或第三人謀取不法利益，或損害委託人利益，違背職務行為，涉犯背信罪處5年以下有期徒刑；前員工被指冒用名義、違反財政紀律，如擅自冒名簽定契約、製作不實單據或文書，實務上常見涉犯偽造文書罪。

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