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    首頁 > 政治

    張善政會見新加坡駐台代表符秀麗 交流AI城市治理、可負擔住宅及擴大肺篩

    2026/03/24 10:27 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市長張善政23日會見新加坡駐台北商務辦事處代表符秀麗一行，雙方就智慧城市發展、AI各領域應用等議題進行交流。（圖由桃市府提供）

    桃園市長張善政23日會見新加坡駐台北商務辦事處代表符秀麗一行，雙方就智慧城市發展、AI各領域應用等議題進行交流。（圖由桃市府提供）

    桃園市長張善政昨（23）日會見新加坡駐台北商務辦事處代表符秀麗一行，雙方就智慧城市發展、AI各領域應用及桃園市推動可負擔住宅、免費擴大肺癌篩檢服務等多項議題進行交流，盼擴大各領域合作。

    符秀麗於會中分享新加坡正推動4大AI領域國家發展，涵蓋金融、醫療、製造與互聯，並致力輔導一萬家中小企業應用AI，培養10萬名AI人才，以全面提升產業競爭力。

    符提到，桃市在智慧製造及健康大數據方面的成果令人印象深刻，新加坡在醫學研究領域實力堅強，且雙方在基因體學方面具有相近的族群特徵，未來有很大合作空間，新加坡預計2028年在緯壹科技城設立「人工智能甘榜」創業社區，為人工智能初創企業、研究人員及行業夥伴提供更多合作空間，進一步推動AI創新，也歡迎台灣及桃市的新創團隊前往交流，共同拓展國際市場。

    張善政表示，新加坡針4大面向推動AI發展，除金融領域在台灣屬中央權責，其餘3項桃市皆有相應計畫執行中，市府為推動智慧製造，不僅成立顧問團協助企業導入升級，去年更啟動桃園市智慧產業學院，致力協助企業培育AI人才，成立1年以來已達3.3萬人次參與相關課程，該學院將於近期轉型為獨立法人，以更具彈性的模式強化智慧製造人才培育。

    張說，在智慧健康方面，市府推動肺癌低劑量電腦斷層擴大篩檢，並與台大醫院等合作，結合精準數據分析高風險族群，此系統化的大規模數據應用，不僅促進預防醫學發展，也凸顯AI與大數據在公衛領域的價值；互聯與交通方面，桃市廣泛運用感測器佈建包括環境水質監測、智慧電網及環境噪音、超速偵測等，運用AI科技提升治理效能。

    張善政也分享，在居住政策上，台灣有只租不售的社會住宅，但多數青年仍有購屋安居的期盼，面對高房價挑戰，市府於今年率全台之先啟動可負擔住宅計畫，確保房產不被用在市場炒作，實質落實居住正義。

    桃園市長張善政（右）23日會見新加坡駐台北商務辦事處代表符秀麗（左），就智慧城市發展、AI各領域應用等議題進行交流。（圖由桃市府提供）

    桃園市長張善政（右）23日會見新加坡駐台北商務辦事處代表符秀麗（左），就智慧城市發展、AI各領域應用等議題進行交流。（圖由桃市府提供）

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