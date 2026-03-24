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    首頁 > 政治

    柯文哲嗆納粹 劉世芳「不以為然」：9成新住民肯定政府照顧

    2026/03/24 09:51 記者林哲遠／台北報導
    內政部長劉世芳。（記者塗建榮攝）

    內政部長劉世芳。（記者塗建榮攝）

    中配李貞秀立委身份問題延燒，內政部長劉世芳16日首度在內政委員會中拒絕接受李質詢，引發民眾黨前主席柯文哲不滿，柯更怒斥劉世芳是「納粹德國」。對此，劉世芳今在立院受訪時表示，2023年起移民署對於包含中配在內的新住民各種服務，獲9成新住民肯定，柯文哲其說法相當偏頗。

    劉世芳指出，有關柯主席的說法，她一直不以為然，政府在2023年針對全台灣包括中國配偶在內的新住民所做的服務涵蓋教育、語言、文化、基礎訓練、醫療以及各項文化融合，有92.1%以上的民眾對移民署照顧有相當的肯定，這些都有官方數據提供說明。

    她強調，照顧中國配偶或任何地方的新住民，政府一向秉持著，台灣人應有的正向跟善良在規定上面給予協助，柯文哲這樣的說法是非常的偏頗。

    另對於，李貞秀稱要代替月亮來懲罰她，劉世芳回應，自己沒有看到這樣的說法，不過她要一再重申，有關李貞秀或先前的李慶安、李明星曾任過立法委員，都應依據「國籍法」20條規定，若有雙重國籍，就應該在到職前1天提出申請，並出示放棄其他國國籍的1個證明文件，內政部作為「國籍法」主管機關的立場從未改變。

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