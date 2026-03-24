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    首頁 > 政治

    借殼上市？粉專揭李貞秀焦土戰術：把國安爭議扭曲成族群歧視

    2026/03/24 11:03 即時新聞／綜合報導
    立法院內政委員會昨邀請陸委會主委備質詢。民眾黨採「聯合質詢」戰術，由陳清龍（左）、陳昭姿（右）、李貞秀（中）3人共同上台質詢，引起綠營立委抗議。（資料照）

    立法院內政委員會昨邀請陸委會主委備質詢。民眾黨採「聯合質詢」戰術，由陳清龍（左）、陳昭姿（右）、李貞秀（中）3人共同上台質詢，引起綠營立委抗議。（資料照）

    民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議持續延燒。對此，臉書粉專「聲量看政治」示警，李貞秀在玩的，就是把台灣的民主底線，當成一場高衝突政治表演的測試遊戲。

    粉專「聲量看政治」今發文指出，對民眾黨來說，這整件事的最大危機為李貞秀帶起來是國籍、兩岸、國安、程序、統獨邊界等議題。

    當一個政黨需要靠高爭議人物、靠程序衝突、靠藍營搭橋來維持存在感，它只能依附在別的政黨身上，失去自己的品牌。長期下來會讓政黨越來越不像自己，最後連「小草」都會開始退開。

    李貞秀最值得警惕是中國的政治敘事透過她「借殼上市」。原本這件事是國籍與資格的法律問題，但一旦焦點被重新包裝成「質詢權是不是被剝奪」、「是不是在歧視某種身分」、「是不是打壓新住民」，整個戰場就被扭曲了。

    原本是國安與兩岸政治的問題，被轉成內部程序爭議、族群情緒爭議、權限衝突爭議。只要這個轉換成功，北京政權就達到目的。

    李貞秀一連串行為，包括空氣質詢、聯合質詢、程序爭議、坐上主席台、自稱代理召委，這些都不是一般問政型政治人物的路線，而是很典型的焦土戰。焦土戰的重點不是把事情說清楚，而是把事情弄到所有人都疲於應付，讓輿論疲於關注。

    例如：原本大家該問的是「你有沒有資格？」後來卻變成「你是不是不讓我講話？」。原本該討論的是制度邊界，後來卻變成誰比較霸道、誰比較可憐、誰比較敢衝。問題沒有被解決，只是被畫面蓋掉。

    真正該警惕的是藍、白、紅三條線已經接起來了。把整件事放大來看，最可怕的是她現在已經成為一個三線交會的窗口。藍營給她支撐與攻防舞台，民眾黨給她黨籍身分與國會入口，中共則給她外部授權與兩岸論述的燃料。

    這三條線一旦接起來，李貞秀就不再只是單一爭議人物，而會變成一個反覆測試台灣底線的工具。她在玩的，是看台灣的民主制度、法治邊界與社會忍耐力，到底還能被撞幾次。

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