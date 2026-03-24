能源政策走向核電重啟！ 廖宏祥：不應被未成形「AI敘事」綁架

賴清德總統近期提出恢復核電的政策構想，前麥道航太（McDonnell Douglas）駐台代表廖宏祥受訪表示，他對核電存廢不預設立場，但強調任何基載電力的重建決策，必須建立在「需求端的可驗證證據」上。（路透資料照）

賴清德總統近期提出恢復核電的政策構想，前麥道航太（McDonnell Douglas）駐台代表廖宏祥受訪表示，他對核電存廢不預設立場，但強調任何基載電力的重建決策，必須建立在「需求端的可驗證證據」上。目前產業界與政府過度簡化AI用電需求，恐導致能源與產業政策的雙重誤判。

「數據中心不等於本土競爭力！」廖宏祥指出，當前恢復核電的主要論點之一是「AI帶來的電力成長」，但這在邏輯上存在概念挪用的危險。他提出關鍵質疑，「台灣在AI訓練、雲端運算與軟體研發上，是否已形成足以支撐長期基礎設施擴張的結構性需求？」

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廖宏祥分析，若電力負載主要來自跨國雲端業者的資料中心，而非本土AI實力的成長，則以AI之名擴充能源，實質上是犧牲本地的電力、土地與水資源，去支撐外資的算力主導權。「資料中心是高耗能、低就業密度的基礎設施，對本地創新的外溢效果極其有限，我們必須精算其成本效益與主權風險」。

談及台灣產業對AI與機器人技術的認知，廖宏祥認為，若僅看中國人形機器人的行走跳躍等外顯動作，而忽略其背後的感知融合、強化學習、軟硬體整合、與邊緣運算等系統性能力，反映的是評估上的侷限與「不健康的自滿」。這種偏於表層的戲謔發言，容易導致戰略誤判，錯置資源配置的優先順序，更何況台灣業界通稱的「系統整合」根本不能如此稱之。

廖宏祥直言，台灣的核心優勢仍集中在半導體製造與硬體供應鏈，但在軟體產業規模、平台能力、人才培育、空泛的數位經濟政策，以及陳腐的採購法限制下，台灣在國際AI競賽中極可能「遠遠被拋在後面」。

「應警惕AI大國虛名，推動軟硬體共同設計！」廖宏祥建議，對於國際企業領袖對台灣「AI大國」的稱讚，應審慎視之。這類恭維背後夾帶商業與供應鏈考量，若經濟部、數發部等部會未對台灣在數據治理、軟體工程體系及開源生態的實力進行盤點，這種「政策錯覺」將掩蓋台灣的嚴重結構性弱點。

他強調，台灣若不推動「軟體-硬體共同設計」（co-design）的系統性轉型，將難以從晶片優勢外溢至演算法與服務層，建立可持續的競爭力的前景堪虞。能源政策不應被台灣尚未成形的「AI敘事」所綁架，政府與產業界應優先釐清台灣AI發展的真實基礎與瓶頸，「唯有回歸實證，能源與產業政策方能相互支撐，而非在彼此誤導中錯失轉型良機」。

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