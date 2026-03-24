李貞秀採聯合質詢上台 葉耀元列3點轟：不自證就放棄立委身分

立法院內政委員會昨邀請陸委會主委備質詢。民眾黨採「聯合質詢」戰術，由陳清龍（左）、陳昭姿（右）、李貞秀（中）3人共同上台質詢，引起綠營立委抗議。（資料照）

陸委會表明民眾黨中配立委李貞秀不具備質詢官員權利後，民眾黨昨在立院改採「聯合質詢」戰術，由陳清龍、陳昭姿、李貞秀3人共同上台質詢。陸委會主委邱垂正拒絕回應李女質詢，民進黨立委批民眾黨此舉是「合法掩護非法」；國民黨籍召委廖先翔則幫李的提問再問一次邱，綠委立委再批廖先翔護航李貞秀。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元提出3點分析，他怒轟「李貞秀到底要拖到什麼時候才願意自證她沒有中國國籍呢？」

葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」轉發媒體報導，報導標題為《李貞秀聯合質詢、當代理召委 綠委轟荒謬：請韓國瑜負責 不要再躲了！》，內容提及「立法院內政委員會23日邀陸委會主委邱垂正備詢。然而，民眾黨立委李貞秀現身後，引發不少插曲......民進黨立院黨團副幹事長、立委陳培瑜向立法院長韓國瑜喊話，請負起責任，不要再躲了，不敢公布李貞秀報到時簽署的國籍資料，到底在怕什麼？」。

請繼續往下閱讀...

葉耀元接著提出3點質疑如下：

第1點、立法院從來都沒有聯合質詢的概念，任何政黨以及立法院自身更不應該為了不具有合法性的立法委員開創違法的先例。

第2點、國民黨籍的召委把代理主席的身分讓給李貞秀，「我可不可以認為國民黨表態支持具有雙重國籍的中國人是可以在立法院行使立法委員的公職權力？」換言之，國民黨認為中國跟台灣是同一個國家，所以沒有雙重國籍的問題？那麻煩你們把台灣的民主帶去中國，不要躲在台灣幫助中國執行實質統一。

第3點、所以李貞秀到底要拖到什麼時候才願意自證她沒有中國國籍呢？你要成為台灣的立法委員，要證明自己沒有雙重國籍是妳自己的工作，做不到就放棄立委身分，這個邏輯很難懂嗎？

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「藍白現在根本把李大媽當成習近平在供奉一樣了，死活非要讓這個渣待在立法院，絕對不能容忍」、「台灣自從出了一個『白鰂黨』以後，就乾坤顛倒太阿倒持黑白不分是非不明，教壞台灣道德觀的惡質政客」、「毀滅KMT的不只是鄭喔，韓董也功不可沒」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法