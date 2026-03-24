美跨黨派參議員紀念台灣總統直選30周年 承諾保護台灣民主體制

圖為美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）去年率團來台，會見蕭美琴副總統。（資料照，總統府提供）

美國民主黨籍聯邦參議員達克沃絲、共和黨參議員匡希恆及民主黨參議員凱恩，這三位參議院外交委員會（SFRC）成員，今日在參議院領銜提出跨黨派決議，紀念台灣總統直選30周年，同時重新承諾支持由《台灣關係法》及「六項保證」所確立的美國對台政策。

達克沃絲說，三十年來，民主協助了我們的好友台灣蓬勃發展。至關重要的是，我們要發出強而有力的跨黨派訊息，表明我們會長久與其同在。她強調，當台灣在面對來自中華人民共和國不斷升級的威脅、努力加強其民主制度時，很自豪能領導這項跨黨派行動，認可這座島嶼具有歷史意義的週年紀念。美國將繼續支持台灣的繁榮，我們將反對來自中華人民共和國任何可能危害民主盟友、或危害全球經濟健全與穩定的單方面侵略。

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匡希恆說，他曾生活在戒嚴時期台灣，並親眼見證了一個追求更大自由的社會。過去30年來，台灣對民主選舉的擁抱，使其成為世界上最充滿活力、繁榮且具創新力的社會之一。其成功有力證明了自由的力量、法治以及自治的持久承諾。「台灣的發展提醒我們，民主只要被培育與捍衛，就能為世代帶來自由與機會。」他同時說，「隨著中國持續對台北採取強硬行動，我們必須重新承諾保護台灣的民主制度。」

凱恩也表示，很自豪能與同僚共同提出這項跨黨派決議案，以紀念台灣總統直選30周年。「隨著中國繼續對台北採取挑釁行動，我們必須重新承諾保護台灣的民主體制。」

除了達克沃絲、匡希恆及凱恩外，這項跨黨派決議案的共同提案人還包括美國共和黨參議員芮基茲、民主黨參議員墨克利、共和黨參議員史考特、民主黨參議員范霍倫、共和黨參議員克魯茲、民主黨參議員羅森、民主黨參議員班奈特及民主黨參議員費特曼等人。

美國跨黨派國會議員多次推進友台議案。例如達克沃絲近期也領銜跨黨派《台灣與美國太空協助法案》（TASA）在委員會獲得通過，正待參議院審議；該法案將有助於應對來自中國的威脅，解決目前台美太空事務合作能力上的缺口。達克沃絲也曾共同發起《與台灣站在一起法案》（STAND with Taiwan Act），並成功將《加強台灣安全法案》（Strengthen Taiwan’s Security Act）的修正版本納入「2023 財政年度國防授權法案」（NDAA），以協助台灣強化其軍事防禦。

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