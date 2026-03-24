李貞秀用「頭七」咒劉世芳 中配兒留言勸阻 竟被嗆二等公民

民眾黨中配立委李貞秀雙重國籍爭議延燒，李貞秀在臉書發文用「頭七」咒罵內政部長劉世芳，並批民進黨立委沈伯洋、陳培瑜是無知雙寶，發文內容備受外界批評。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀雙重國籍爭議延燒，李貞秀在臉書發文用「頭七」咒罵內政部長劉世芳，並批民進黨立委沈伯洋、陳培瑜是無知雙寶，發文內容備受外界批評。針對有自稱是中配後代的網友也留言質疑，李貞秀卻嗆對方「難道所有的陸配都得跟你媽媽一樣永遠都只配在基層？」、「你自己願意當二等公民是你的事，請不要拉其他人陪」，回應內容持續引發網友怒火，批評李貞秀「只配在基層，這話好嗆好狂」、「就你最不守法，還一直扒著這個位置不下來」。

李貞秀22日在臉書發文，稱「好人一生平安，善良必須有鋒芒。感謝吳造謠完整紀錄霸凌現場。從劉世芳頭七、無知雙寶沈伯洋陳培瑜，到敢嗆要解職喝台灣水比她還久的黃捷小朋友，本席僅笑笑給個倒讚剛好而已」。

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李貞秀的發文再度引發外界質疑，有自稱是中配後代的網友更在該文底下留言表示「我媽媽是基層辛苦工作默不作聲的中配，連她都有乖乖去辦注銷戶籍才領證，你做了什麼？是仗著什麼權勢可以這樣無禮發言？」、「真的好噁心，有錢有權了不起，口口聲聲說為了民眾的權益，到頭來你哪在乎？」，對此李貞秀也留言回嗆「不敢譴責施虐者只會檢討被霸凌者好棒棒，你知不知道我在守護你這樣身分的未來，今天打你媽媽明天就是你了，難道所有的陸配都得跟你媽媽一樣永遠都只配在基層？」

這名網友持續留言質疑「兩岸條例在中配權益這部分，馬英九執政期間已經放寬到不可思議的地步，『我們』拿了台灣多少好處跟紅利我相信妳自己清楚」、「今天非得要從政、踩政治跟國安紅線，就是『恩將仇報」』、『不識時務』，這樣的行為，我只能說你要嘛沒參透自己的界線在哪，要嘛就是故意為之」，不料苦口婆心的勸說留言，李貞秀卻是回應「你自己願意當二等公民是你的事，請不要拉其他人陪」。

這名網友也留言直呼「抱歉，我完全沒有當二等公民的感覺，我跟台灣人比起來沒有任何實質的差異」、「如果你覺得要像你這樣高高在上掌錢掌權國家命脈也抓在手上，那不好意思，我們真的不是同一個層次的人」。李貞秀則是又宣稱「既然沒有任何差別，你會去質疑立法院其他112席的立委不應該當立委嗎？」

李貞秀連番的爭議發言再度引發網友批評，在該文底下其他網友紛紛表示「就你最不守法啊，還一直扒著這個位置不下來，瓜田李下還要說自己清清白白」、「說別人稱你女士，什麼霸凌……你說別人是動物就不是霸凌別人？？」、「火龍果神偷就沒這問題，就你這中國人一堆毛，連游智彬都知道要放棄，看來你連游智彬還不如」。

也有網友針對李貞秀先前宣稱「中華民國國民，不叫中國人，不然叫什麼？」，PO圖質疑「李女士宣誓就職第二天就已經明示了，不是嗎？」

李貞秀的爭議言論也被網友轉貼到PTT上，引發鄉民議論，並留言質疑「原來中配在李貞秀眼裡只是『二等公民』啊？原來外國中配新住民來台灣只要不從政就等於二等公民喔？全台灣有39萬中配，所以39萬中配跟他們的小孩幾乎都沒人從政，所以這些人在李貞秀眼裡都是『二等公民』？這什麼邏輯？」、「只有中配立委可以有雙重國籍的特權，沒有特權就是二等公民就是被霸凌」、「李貞秀簡直是翁上人升級版」、「他就很像是中國靠關係的高官，現在就是沾到民眾黨，就以為高人一等」、「民眾黨挺這個論點？」、「TMD找了一堆有爭議，沒程度的當國會議員是想幹嘛？搞爛台灣？」

李貞秀在臉書發文用「頭七」咒罵內政部長劉世芳，有自稱是中配後代的網友留言勸阻，竟遭李貞秀嗆聲「難道所有的陸配都得跟你媽媽一樣永遠都只配在基層？」、「你自己願意當二等公民是你的事，請不要拉其他人陪」。（圖擷自臉書）

李貞秀在臉書發文用「頭七」咒罵內政部長劉世芳，有自稱是中配後代的網友留言勸阻，竟遭李貞秀嗆聲「難道所有的陸配都得跟你媽媽一樣永遠都只配在基層？」、「你自己願意當二等公民是你的事，請不要拉其他人陪」。（圖擷自臉書）

李貞秀在臉書發文用「頭七」咒罵內政部長劉世芳，有自稱是中配後代的網友留言勸阻，竟遭李貞秀嗆聲「難道所有的陸配都得跟你媽媽一樣永遠都只配在基層？」、「你自己願意當二等公民是你的事，請不要拉其他人陪」。（圖擷自臉書）

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