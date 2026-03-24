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    首頁 > 政治

    鄭麗文票房毒藥！黃暐瀚打臉質疑網友：政黨意識和國家意識不同

    2026/03/24 08:54 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文（左）爭議言行不斷，名嘴吳子嘉質疑已成新北市長參選人李四川（右）選情的「票房毒藥」。（資料照，記者羅國嘉攝）

    國民黨主席鄭麗文（左）爭議言行不斷，名嘴吳子嘉質疑已成新北市長參選人李四川（右）選情的「票房毒藥」。（資料照，記者羅國嘉攝）

    美麗島電子報董事長吳子嘉近日在政論節目分析李四川選情，質疑國民黨主席鄭麗文在兩岸議題上為黨帶來的「負面力量外溢」，成為「票房毒藥」。資深媒體人黃暐瀚指出，有網友留言質疑他「鄭麗文拖垮國民黨，你（黃暐瀚）不是要高興才對」？但他強調，期待競爭政黨「爛掉」的是政客，「希望政黨良性競爭，國家強盛」才是老百姓該有的態度，「這就是『政黨意識』與『國家意識』的差別」。

    黃暐瀚在臉書發文指出，有網友不滿吳子嘉直指鄭麗文是「票房毒藥」，會害慘國民黨，並為此留言質疑他：「鄭麗文拖垮國民黨，你（黃暐瀚）不是要高興才對？」

    黃暐瀚反問：「我要高興什麼？一個最大在野黨，如果選總統輸一次、兩次、三次，現在連地方縣市長選舉都快要「不如預期」，這樣的在野黨，何年何日才能重回執政？一個沒有執政希望，不具輪替威脅感的在野黨，如何給執政黨壓力，令執政黨戰戰兢兢，清廉勤政？」

    他強調，這就是他一直談的「國家意識」，「為了國家好，什麼事情該做？什麼不該？什麼話該說？什麼又不該」？

    黃暐瀚說，所謂「滾石不生苔」，民主國家若政黨能有序輪替，這是全民之福。反之，若不知捍衛主權，保護民眾，維護民主，那自然會被主流民意唾棄，這時就該自行檢討，自行修復，重回正軌才是。

    黃暐瀚指出，期待競爭政黨「爛掉」，那是政客的事；希望政黨良性競爭，國家強盛，人民樂居樂業，才這老百姓該有的態度。這就是「政黨意識」與「國家意識」的差別。

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