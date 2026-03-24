日媒分析中國認知作戰新手法 矢板明夫建議日台建立共同防線

矢板明夫指出，有日媒與新創企業合作，對於中國針對「台灣有事」的認知作戰進行分析，發現今時今日的攻擊方式更有計畫、有節奏，連原本不自然的語法，也看起來更像日本人說的話。（資料照，本報合成）

資深媒體人矢板明夫指出，有日媒與新創企業合作，對於中國針對「台灣有事」的認知作戰進行分析，發現今時今日的攻擊方式更有計畫、有節奏，連原本不自然的語法，也看起來更像日本人說的話。矢板明夫直言，對抗認知作戰，不只是防守，更要合作。日台之間若能建立真正的「共同防線」，才有機會在這場看不見的戰爭中，守住輿論的主導權。

矢板明夫在臉書發文指出，讀賣新聞近日報導指出，日本與新創企業「Sakana AI」合作分析發現：去年11月高市首相在國會談到「台灣有事」後，中國並沒有立刻大規模反擊，而是先沉默了六天，之後才開始在社群媒體上展開集中攻勢。

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矢板明夫表示，透過AI對40萬筆貼文進行分析後發現，中國在這段時間內，分階段制定策略，然後再一次性放大輿論影響。這說明，今天的認知作戰，不是情緒反應，而是有計畫、有節奏的操作。

矢板明夫說明，如果把這個模式放到最近高市首相訪美後的輿論來看，就更容易理解。她在美國歡迎晚宴上，聽到軍樂隊演奏自己喜歡的X Japan歌曲，一時興奮，隨音樂輕輕擺動。這本來是一個很自然、甚至帶點親切感的畫面，但網路上很快出現大量批評，說她「沒有風度」、「不像領導人」、「太輕浮」。

矢板明夫強調，問題在於，這些批評不只是多，而是「太像」。用詞、句型、甚至批評的角度，幾乎都一致，看起來像是同一套模板複製出來的內容。這種現象，很難不讓人懷疑，背後是否有「農場文」式的操作。

矢板明夫直言，過去，中國在這類認知作戰中，常有一個明顯破綻：語言。新聞留言裡的日文常常不自然，有語法錯誤，一看就知道是外國人寫的。但現在情況完全不同了。隨著AI技術的進步，這些內容不但語句通順，甚至可以模仿日本本地人的語感。也就是說，「看起來像日本人說的話」，但不一定是真的來自日本人。

矢板明夫提到，更值得注意的是，日本社會本身的放大效果。一些批評高市首相的傳統媒體和左派評論者，直接引用這些網路上的負面聲音，再加上自己的評論。結果造成一些可能來自外部的訊息，很快變成日本社會內部的討論，甚至被當成「主流輿論」。

矢板明夫強調，這就是認知作戰最有效的地方。它不需要控制整個輿論，只要點燃一個火種，剩下的就由社會自己擴散。

矢板明夫在文末指出，對抗認知作戰，不只是防守，更要合作。他也提到台灣也是深受認知作戰之害的國家之一，日台之間若能在資訊層面建立真正的「共同防線」，才有機會在這場看不見的戰爭中，守住輿論的主導權。

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