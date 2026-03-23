盧秀燕訪美返國避談軍購 綠批兩面手法

盧秀燕（左2）訪美大談跟美方交流軍購案，返國卻避談。（記者蘇孟娟攝）

行政院版1.25兆國防特別條例今日終進入立法院審查，日前訪美多次強調有跟美方談及軍購案，甚至用「買保險」形容軍購要盡早的台中市長盧秀燕，被問及軍購審查案卻避談。台中市多名議員痛批，她訪美釋放談及軍購等國家級議題，回國卻「包牌」、對軍購不吭聲，未見對黨內立委喊話快通過軍購案，根本只操作個人聲量，玩兩面手法。

行政院版國防特別條例遭藍白多次卡關，立法院外交及國防、財政委員會昨召開聯席會議，併案審查朝野各版本軍購特別條例草案，引起關切。

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日前訪美的盧秀燕跨進華盛頓「深水區」，不只一次強調美方十分關切軍購，她拜訪包括國務院、戰爭部、美國國會等，均有談及國防軍購，她甚至一度以「買保險」形容軍購要盡早採購；今她被問及國防特別條例終於進立法院審查一事，卻再度避談；她僅就訪美行程說，這次交流的範圍相當廣泛，議題也十分深入，「總而言之，成果不錯，之後會再找時間向大家做更完整的報告」。

「在美演一套、返國做一套」

對此，台中市議會民進黨團總召周永鴻指出，盧秀燕訪美極力塑造個人形象，卻「返國包牌」，該她說話的時候默不作聲，未見她對黨內立委喊話快通過軍購案，根本在美國「演一套」、返國「做一套」；市議員陳淑華也指出，盧秀燕這趟訪美行不斷釋出與美方「高規格」接觸，但軍購案送立院審查卻未見她敢喊話讓軍購快通過，典型優先塑造個人聲量，玩盧式兩面手法，對國家沒有實質助益。

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