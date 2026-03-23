國民黨北市議員初選登記首日 15人領表7人登記

陳冠安（中）邀請李彥秀（左3）等人陪同領表。（記者董冠怡攝）

國民黨台北市議員提名今起辦理初選，初選登記作業分兩梯次進行，第1梯次為第1（北投士林）、第2（內湖南港）、第3選區（松山信義）及平地、山地原住民選區。市黨部表示，首日有15人領表，其中7人登記，包含現任議員汪志冰 、張斯綱；游淑慧、李明賢；詹為元、戴錫欽與李煥中。議員秦慧珠領表後受訪表示，松信選區現任不用初選，心情相對輕鬆許多，但到了大選就會很緊張，感受新人帶來的壓力。據觀察，現任或擬參選人多獨自一人或由助理陪同領表，港湖新人陳冠安邀請立法委員李彥秀、國民黨內湖區黨部榮譽主委蘇鈺英，組成啦啦隊助陣，氣勢如虹。

第1選區提名5席，現任議員汪志冰及張斯綱領表登記，新人賴苡任和林揚庭領表。

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第2選區提名5席，現任議員游淑慧與李明賢領表登記，現任議員闕枚莎和新人陳冠安領表。

第3選區提名5席，現任議員詹為元、戴錫欽與新人李煥中領表登記，秦慧珠和新人楊智伃、許原榮、李明璇領表。

平地及山地原住民將各提一席，首日無人領表登記。

楊智伃表示，這段時間以來持續勤跑基層、傾聽市民聲音，也與許多在地人士交流對松信未來的期待與願景，第一個完成領表，邁出參選重要一步，將用行動展現決心、速度展現態度，爭取大家的支持與肯定，讓年輕世代的聲音被看見，松信有更強而有力的新戰力。

陳冠安指出，身為港湖在地子弟，雖無顯赫背景，但憑對公共事務的熱情與理想投身政治，歷經十年幕僚歷練，累積國政與市政實務經驗，懷抱為中華民國持續奮鬥的信念投入參選，領表不僅是個人參選的起點，更是爭取為家鄉服務、改善地方發展的重要契機。過去3個月來推動「港湖百萬步」，累計行走超過130萬步、800公里以上，實地走訪港湖各里鄰，傾聽基層聲音、掌握民生需求，提出聚焦治安、交通、居住與公共服務等面向的「港湖百策」，懇託港湖鄉親支持青年參政，給肯拚敢戰的年輕人一個機會。

李彥秀說，陳冠安過去長期擔任幕僚角色，服務包括自己、羅智強、江啟臣及柯志恩等多位政治人物，具備完整歷練與政策實戰能力，今天他終於變成男主角，由抬轎者變成坐轎者，這次輪到自己來抬轎，一定會全力輔選所有議員候選人。

秦慧珠提到，今天先領表、繳交5萬元作業費，並帶大批資料回去填寫，登記時再繳交20萬元保證金、30萬元民調作業費，合計50萬元，另外還要提交10萬元的職務捐繳納證明，所以參加初選約需準備65萬元。談到領表心情，她表示相對輕鬆，長年以來持續努力，每一天、每一年都在努力，而非初選才努力，「早就準備好了！」

且以松信選區來說，現任不用初選，因此較不緊張，兩席缺額（立委徐巧芯、王鴻薇）目前傳出有5名新人有意爭取。然，到了大選就不一樣，會很緊張，5名優秀新人實力堅強也很拚，從中脫穎而出考到前2名的一定更好，來跟現任要連任的議員比，自己自然會感受到新人帶來的壓力。

秦慧珠前往市黨部領表。（記者董冠怡攝）

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