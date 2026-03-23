藍緊咬核電議題批綠急轉彎 卓冠廷：民進黨立場經得起檢驗

卓冠廷（左）今與立委吳沛憶（右）在土城區進行車掃。（記者黃政嘉攝）

總統賴清德拋出核電重啟議題引發社會討論，立法院國民黨團今要求賴總統、民進黨為錯誤的能源政策向全民道歉，新北市議會國民黨團也批民進黨新北市長參選人蘇巧慧與綠營在能源議題的立場急轉彎；民進黨新北市議員卓冠廷今說，國民黨緊咬核電議題非常不智，政府依「核管法」做應有的程序，不代表現在就要重啟，3要件要符合非常困難，「我們的立場從沒改變過」民進黨的立場是經得起檢驗的。

蘇巧慧今在立法院受訪時指出，現在網路上有很多謠言，說她立場轉變，她重申，沒有核安、核廢無解，就沒有資格使用核能，她當然反對新北變成核能最終處置場，除非世界上發明了既安全、又沒有核廢料的新核能。

請繼續往下閱讀...

新北市議會國民黨團智庫總召、議員黃心華今則在記者會提到，李四川是少數能將政策落地、工程做好的專業人才，反觀蘇巧慧與綠營在能源議題上立場急轉彎，從高舉「非核家園」到支持核能重啟，前後矛盾；蘇過去多次參與反核行動，甚至反對修法，如今卻全面轉向，對於攸關國家能源安全的重大議題，態度反覆令人難以信任。

「3要件要符合非常困難」

卓冠廷今與立委吳沛憶在土城區進行車掃前受訪，卓冠廷說，現在國民黨緊咬核電議題，他認為非常不智，因為真理越辯越明，新北核一廠、核二廠，跟之前的核四廠都在新北，對新北市民而言，當然嚴守「核能要安全、核廢要有解、全民有共識」3條件，這跟賴總統、蘇巧慧以及自己一直以來的立場是一致的，「目前3個要件，有哪個符合了嗎？1個都沒有嘛」。

卓冠廷表示，「核管法」是當時藍白硬要通過的，政府依「核管法」做應有的程序，但不代表馬上就要重啟，3個要件要符合非常困難，在沒符合之前，大家當然不同意核電重啟，所以民進黨的立場是經得起檢驗，這段日子以來，一堆國民黨的朋友斷章取義蘇巧慧的內容，「你們認真看蘇巧慧的內容，完全沒有問題啊」跟她一貫以來的立場是一致的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法