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    首頁 > 政治

    《圖輯》總統直選30周年 101點燈致敬台灣民主成就

    2026/03/23 20:19 記者田裕華／台北報導
    許多外國的觀光客，站在市府廣場前與101大樓合影，留下難得的歷史紀錄。（記者田裕華攝）

    許多外國的觀光客，站在市府廣場前與101大樓合影，留下難得的歷史紀錄。（記者田裕華攝）

    為了紀念台灣總統直選30周年，並呼應民主自由的普世價值，台北101大樓於晚間6點到10點在牆面上點亮燈光，讓國人一同見證這台灣民主發展的重要里程碑。

    台北101高樓牆面上分別秀出「人民當家」、「愛與自由」、「總統直選30年」、「POWER TO PEOPLE」、「FREE & LOVE」、「TAIWAN VOTE 30」、「民主勝利 自由台灣」的7組中英文跑馬燈，4個小時內不斷輪播，向世界傳達台灣難能可貴的民主成就。

    許多外國的觀光客，站在市府廣場前與101大樓合影，留下難得的歷史紀錄。（記者田裕華攝）

    許多外國的觀光客，站在市府廣場前與101大樓合影，留下難得的歷史紀錄。（記者田裕華攝）

    許多外國的觀光客，站在市府廣場前與101大樓合影，留下難得的歷史紀錄。（記者田裕華攝）

    許多外國的觀光客，站在市府廣場前與101大樓合影，留下難得的歷史紀錄。（記者田裕華攝）

    台北101大樓於高樓點亮「總統直選30年」等字樣的跑馬燈，向台灣的民主成就致敬。（記者田裕華攝）

    台北101大樓於高樓點亮「總統直選30年」等字樣的跑馬燈，向台灣的民主成就致敬。（記者田裕華攝）

    台北101大樓於高樓點亮「POWER TO PEOPLE」等字樣的跑馬燈，向台灣的民主成就致敬。（記者田裕華攝）

    台北101大樓於高樓點亮「POWER TO PEOPLE」等字樣的跑馬燈，向台灣的民主成就致敬。（記者田裕華攝）

    台北101大樓於高樓點亮「愛與自由」等字樣的跑馬燈，向台灣的民主成就致敬。（記者田裕華攝）

    台北101大樓於高樓點亮「愛與自由」等字樣的跑馬燈，向台灣的民主成就致敬。（記者田裕華攝）

    台北101大樓於高樓點亮「人民當家」等字樣的跑馬燈，向台灣的民主成就致敬。（記者田裕華攝）

    台北101大樓於高樓點亮「人民當家」等字樣的跑馬燈，向台灣的民主成就致敬。（記者田裕華攝）

    台北101大樓於高樓點亮「民主勝利 自由台灣」等字樣的跑馬燈，向台灣的民主成就致敬。（記者田裕華攝）

    台北101大樓於高樓點亮「民主勝利 自由台灣」等字樣的跑馬燈，向台灣的民主成就致敬。（記者田裕華攝）

    台北101大樓於高樓點亮「FREE & LOVE」等字樣的跑馬燈，向台灣的民主成就致敬。（記者田裕華攝）

    台北101大樓於高樓點亮「FREE & LOVE」等字樣的跑馬燈，向台灣的民主成就致敬。（記者田裕華攝）

    台北101大樓於牆面上點燈打字「TAIWAN VOTE 30」（記者田裕華攝）

    台北101大樓於牆面上點燈打字「TAIWAN VOTE 30」（記者田裕華攝）

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