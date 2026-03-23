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    首頁 > 政治

    組發會認定陳見賢不涉排黑 徐欣瑩回應尊重、但非問題核心

    2026/03/23 18:55 記者黃美珠／新竹報導
    國民黨立委徐欣瑩（前左）以新竹縣副縣長陳見賢（前右）有涉黑背景，請黨中央啟動排黑審查。國民黨組發會證實，陳見賢沒有排黑條款問題，符合參選資格。（記者黃美珠攝）

    國民黨立委徐欣瑩（前左）以新竹縣副縣長陳見賢（前右）有涉黑背景，請黨中央啟動排黑審查。國民黨組發會證實，陳見賢沒有排黑條款問題，符合參選資格。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣副縣長陳見賢的「黑背景」被外人放大鏡檢視，對手、立委徐欣瑩也為此要求黨中央暫停初選啟動排黑審查。國民黨組發會今天下午證實，陳見賢並無違反國民黨章，符合參選資格。徐欣瑩陣營傍晚回應說尊重組發會的認定，但問題不在有沒有違反黨章，而是陳有沒有誠實面對過去、是否符合社會對政治人物的基本信任。

    徐欣瑩陣營表示，對組發會依黨章所做的程序認定，予以尊重，但這次問題的核心，不只是「有沒有違反黨章」，而是候選人對過去是否誠實面對、是否符合社會對政治人物的基本信任。

    根據「中國國民黨115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名作業要點」第5點有關提名資格，明示有排黑條款，因此建請黨中央和考紀會遵循黨內規定，並依上開條文，針對陳見賢相關公開資料所指涉的事實進行審查。

    她也強調，一清檔案是國家檔案，社會質疑的是內容真實性及是否有隱匿情形，這部分目前並未得到任何回應。她今天下午在臉書上提出的3項要求，是希望黨能用符合社會大眾所期待、更高道德標準面對排黑原則，而不是只停留在法律最低門檻。因為選民要的不是「形式合格」，而是「真正值得信任的候選人」。

    國民黨組發會今天下午表示，《檢肅流氓條例》已於2009年經釋字第636號宣告違憲，國民黨黨章也於2020年9月6日第20屆第4次全國代表大會修正條文排黑。針對徐欣瑩對陳見賢涉黑的陳述，經查，陳見賢並無違反黨章，符合初選參加資格。

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