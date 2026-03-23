為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    選情初探》苗栗市長余文忠爭連任藍營有雜音 綠營覓破口突圍

    2026/03/23 18:23 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗市長余文忠。（擷取自余文忠臉書）

    苗栗市長余文忠。（擷取自余文忠臉書）

    下屆苗栗市長選舉，國民黨籍現任市長余文忠尋求連任勢在必行，不過，泛藍陣營有雜音，同黨籍縣議員楊明燁受推拱「上轎」，前同黨同志、現無黨籍議員禹耀東也躍躍欲試，雖然民進黨尚未有明確人選，但若泛藍陣營分裂，綠營也不無勝算。

    本屆立委選舉，國民黨原任苗栗市長邱鎮軍帶職參選當選，所遺市長一職須補選。藍營時任縣議員的余文忠、鄭碧玉及楊明燁三人，經黨內初選，余文忠勝出；余並在與綠營推出的縣議員徐筱菁對戰下，當選苗栗市長。

    余文忠補選上任後，把競選補助款捐出並效仿縣長鍾東錦捐薪助學，另提高老人生日禮金，惠及老幼。他在市政願景擘劃，極具衝勁與想法，然也有「衝過頭」的時候，像25億元苗栗市政大樓案，經費嚇人，就被鍾東錦勸阻；市立納骨堂增建殯儀館禮廳案爭議，也遭邱鎮軍反駁。

    因此，地方上對余文忠個人及施政評價不一，加上藍營內部派系角力，傳出有意推拱楊明燁出馬角逐。另已連任7屆縣議員的禹耀東，曾為國民黨員，屬泛藍陣營，也表態對下屆苗栗市長躍躍欲試。

    苗栗市藍綠選民結構約七比三，依舊是民進黨艱困選區，綠營選區議員徐筱菁、許櫻萍已確定爭取連任議員，參選市長人選未定。苗栗市為縣治所在地，人口逾8萬、全縣人口第三多，鍾東錦尋求連任縣長，苗栗市不可少，定會加以整合；但若泛藍分裂，綠營也有強棒推出，不無勝算。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播