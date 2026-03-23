重啟核電遭藍白嘲諷 林智群：照你們通過的法律處理也要嘴？

總統賴清德近日表示要評估重啟核二、核三廠，引發輿論熱議。（記者陳逸寬攝）

總統賴清德近日表示要評估重啟核二、核三廠，引發輿論熱議，藍白群起嘲諷賴政府「髮夾彎」。對此，律師林智群反批，民進黨是依照藍白通過的法律來處理，政院也已副署並公布，依法行政也要被嘴，實在讓人無言；他還嗆國民黨，目前核二乾貯設施還是被新北侯友宜市府卡著，藍營不要打假球，一邊喊著要核能，一邊又要卡核二乾貯設施。

林智群在臉書發文表示，「藍白於2025年5月13日三讀通過《核子反應器設施管制法》（簡稱核管法）修正案，刪除『延役需在執照到期前5至15年提出申請』的時限規定。民進黨照藍白通過的法律（放寬核二廠與核三廠重啟運轉條件）處理，這樣也要嘴喔？笑死。」

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他接著說：「就算是要重啟核二三（絕對不是有問題的核四），高階核廢料要放哪裡，還是要處理。大家應該都知道高階核廢料都放在核電廠裡面，已經快滿了。目前核二乾貯設施還是沒搞定（新北市政府還是在卡水土保持計畫）、核三完全沒處理，國民黨也不要打假球，不要一邊說要核能，一邊卡核二乾貯設施。大家有沒有發現，國民黨要求核三（在墾丁）優先供電，還是要南電北送，至於核二廠，因為在新北市，他們就不講話了。」

事實上，賴總統鬆口重啟核二核三，不少綠營支持者也在罵，但反紫光奇遊團許美華昨天就表示這是「時間序的誤會」，去年5月藍白通過核管法時，正是大罷免衝二階如火如荼的時候，當時行政院對這個法案，是正常副署、公告的，所以賴清德才會講「國家必須依法行政」。而行政團隊真的開始硬起來，是在大罷免大失敗之後，因為在支持者的龐大壓力下，才開始「不副署、不執行」，可能執政黨沒能好講清楚，才被自己的支持者罵。

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