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    首頁 > 政治

    李貞秀暫代召委坐上主席台 吳沛憶批藍白破壞立法院體制

    2026/03/23 17:36 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨立委黃捷今在立法院內政委員會質詢時，國民黨籍召委廖先翔突然離開，改由中配李貞秀坐上主席台主持議事；民進黨立委吳沛憶（左）與新北市議員卓冠廷（右）皆批評藍白官官相護，破壞立法院的體制。（記者黃政嘉攝）

    民進黨立委黃捷今在立法院內政委員會質詢時，國民黨籍召委廖先翔突然離開，改由中配李貞秀坐上主席台主持議事；民進黨立委吳沛憶（左）與新北市議員卓冠廷（右）皆批評藍白官官相護，破壞立法院的體制。（記者黃政嘉攝）

    中配李貞秀爭議延燒，民進黨立委黃捷今在立法院內政委員會質詢時，國民黨籍召委廖先翔突然先行離開，改由中配李貞秀坐上主席台主持議事；民進黨立委吳沛憶與新北市議員卓冠廷皆批評藍白是官官相護，完全破壞立法院的體制，吳沛憶說，若縱容此個案，未來民眾黨可以再推無數個李貞秀進來，卓冠廷說，今天證實，李貞秀是「國民黨加民眾黨的李貞秀」，一定要唾棄這樣的行為。

    卓冠廷今與吳沛憶進行車掃前受訪，吳沛憶表示，立法院委員會的會議主席召委，都是由立委推舉選出來的，李貞秀既然不是立委，更加沒資格擔任會議的主席，這是非常明確的事實，今天在內政委員會的狀況，她覺得非常難過，因為民眾黨跟國民黨是官官相護，完全破壞了立法院的體制，從沒發生過多人上台質詢，今天竟然發生了，如果允許縱容此個案，那未來民眾黨可以再推無數個李貞秀進來，所以一定要堅守立場。

    吳沛憶強調，最重要的是，李貞秀目前還具有中國籍，她依法需向中國通報有關台灣的情報，她如果可以取得內政部的資料，那對台灣的國安來講是「大開漏洞」，希望民眾黨趕快解決此爭議。

    卓冠廷指出，今天廖先翔是技術性護航啦，國民黨護航民眾黨的李貞秀不是1天2天的事，今天更是原形畢露，為什麼廖先翔要刻意在會議當下離席，然後讓李貞秀代理？因為他知道現在綠營在立法院反制中國籍的人行使立委權利，但當李貞秀變成坐在召委的位置，代理召委，並順利主持議事，就代表她是合法的立委。

    他說，所以今天民進黨立委不願意接受李貞秀主持的會議，因為「這是大是大非的問題啊」，今天證實1件事，就是李貞秀不只是民眾黨的李貞秀，還是「國民黨加民眾黨的李貞秀」，一定要唾棄這樣的行為。

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