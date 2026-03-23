為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    周玉蔻警告徐國勇：敢提名王世堅選台北我就去黨部扔100盒雞蛋！

    2026/03/23 17:38 即時新聞／綜合報導
    周玉蔻警告民進黨別提名王世堅選台北市長。（資料照，本報合成）

    周玉蔻警告民進黨別提名王世堅選台北市長。（資料照，本報合成）

    年底將舉行九合一大選，代表民進黨出線參選台北市長的人選尚未出爐，引發外界關注。資深媒體人周玉蔻今天（23日）稍早跳出來警告民進黨秘書長徐國勇，如果敢提名立委王世堅出來選，她就要去民進黨中央黨部扔雞蛋！

    周玉蔻今天下午在臉書發文，「今天徐國勇召集相關人等開了一場很詭異的會，會中提到plan B，然後，張茂楠（民進黨北市黨部主委）出來還嘻皮笑臉提到王世堅最適合。我周玉蔻再強調一次，你民進黨秘書長徐國勇敢提名背骨、無格，帶椿腳女兒開摩鐵、大贊高金素梅是台派的骯髒王世堅參選台北市長，我就去民進黨扔雞蛋！而且從一百顆增加到100盒！」

    民進黨目前在台北市、桃園市、新竹縣市、花蓮縣及金門縣、連江縣（馬祖）尚未完成縣市長提名。民進黨發言人吳崢受訪表示，選對會今持續就尚未提名縣市廣泛討論，並已聚焦最後階段幾位人選的綜合斟酌，預計下次選對會將有具體結論。

    對於徐國勇上午召集北市民代開會討論台北市長選情，吳崢表示，據他所知，會中主要針對台北市長提名人選，了解所有立委及議員的意見，徐國勇有承諾要加緊處理，後續幾個禮拜，相信會有具體進度推進。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播