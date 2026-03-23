周玉蔻警告徐國勇：敢提名王世堅選台北我就去黨部扔100盒雞蛋！

周玉蔻警告民進黨別提名王世堅選台北市長。（資料照，本報合成）

年底將舉行九合一大選，代表民進黨出線參選台北市長的人選尚未出爐，引發外界關注。資深媒體人周玉蔻今天（23日）稍早跳出來警告民進黨秘書長徐國勇，如果敢提名立委王世堅出來選，她就要去民進黨中央黨部扔雞蛋！

周玉蔻今天下午在臉書發文，「今天徐國勇召集相關人等開了一場很詭異的會，會中提到plan B，然後，張茂楠（民進黨北市黨部主委）出來還嘻皮笑臉提到王世堅最適合。我周玉蔻再強調一次，你民進黨秘書長徐國勇敢提名背骨、無格，帶椿腳女兒開摩鐵、大贊高金素梅是台派的骯髒王世堅參選台北市長，我就去民進黨扔雞蛋！而且從一百顆增加到100盒！」

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民進黨目前在台北市、桃園市、新竹縣市、花蓮縣及金門縣、連江縣（馬祖）尚未完成縣市長提名。民進黨發言人吳崢受訪表示，選對會今持續就尚未提名縣市廣泛討論，並已聚焦最後階段幾位人選的綜合斟酌，預計下次選對會將有具體結論。

對於徐國勇上午召集北市民代開會討論台北市長選情，吳崢表示，據他所知，會中主要針對台北市長提名人選，了解所有立委及議員的意見，徐國勇有承諾要加緊處理，後續幾個禮拜，相信會有具體進度推進。

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