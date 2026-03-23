擋軍購換「鄭習會」？鄭麗文稱純屬虛構 再喊九二共識反對台獨

國民黨主席鄭麗文表示，兩岸和平交流唯一的政治基礎就是九二共識、反對台獨，「nothing more. That’s it.」。（圖由國民黨提供）

行政院提出規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，國民黨則主張「3800億元+N」，被外界質疑擋軍購換取「鄭習會」。國民黨主席鄭麗文今（23）日下午獲邀參加台灣外籍記者聯誼會（Taiwan Foreign Correspondents’ Club，TFCC）主辦的外媒記者會，鄭麗文致詞時表示，近期外界對兩岸政策與軍購議題存在諸多錯誤揣測與不實連結，甚至傳出「以軍購作為交換條件」的說法，她嚴正澄清絕無此事，純屬虛構。兩岸和平交流唯一的政治基礎就是九二共識、反對台獨，「nothing more. That’s it.」

鄭麗文指出，上任國民黨主席以來即積極與各國駐台使節、國際媒體及智庫學者交流，希望讓國際社會對國民黨的立場有第一手的理解，而不是經由二手甚至三手的傳播，累積錯誤與不實的訊息。

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鄭麗文表示，在軍購議題上，國民黨一貫秉持負責任、審慎把關的態度，真正力挺台灣國防安全的政黨就是國民黨，在野黨在資訊有限的情況下，仍提出具體版本與論述，務求在國防安全與財政紀律之間取得平衡。

對於兩岸關係，鄭麗文表示，兩岸在交流停滯近10年後，當前最迫切的是打開僵局、降低風險。兩岸和平交流唯一的政治基礎就是九二共識、反對台獨。「nothing more. That’s it.」鄭麗文並強調，國民黨推動兩岸交流「沒有其他條件、沒有任何交易、更沒有任何壓力」，就是在九二共識與反對台獨的基礎上，逐步累積善意、降低對立。

鄭麗文認為，國民黨作為最大在野黨，責無旁貸，必須同時承擔3項責任，包括捍衛民主憲政、維護言論自由與司法獨立，以及開創兩岸和平。她進一步指出，兩岸和平的意義，不只是避免戰爭，更在於確保台灣不會淪為衝突前線、人民不會成為炮灰，使台灣既有的民主制度與經濟成果得以延續與保存。

鄭麗文強調，兩岸和平不是出賣台灣，也不是犧牲民主自由，剛好相反，是為了保護中華民國憲法在台灣所建立的民主、法治、人權與自由。台灣不應陷入「你死我活」的零和思維，無論國內政黨、兩岸關係，甚至國際互動，都應朝向合作與共贏發展。和平、雙贏、共好，才是可行的道路，呼籲各界以務實行動推動和平，證明這條路徑不僅必要而且可行。

國民黨主席鄭麗文獲邀參加台灣外籍記者聯誼會主辦的外媒記者會。（圖由國民黨提供）

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