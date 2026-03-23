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    首頁 > 政治

    柯志恩批非核家園世紀騙局 黃敬雅：幫忙複習藍營反核金句

    2026/03/23 16:52 記者王榮祥／高雄報導
    柯志恩批非核家園為世紀騙局，黃敬雅幫忙柯志恩複習藍營反核金句。（記者王榮祥翻攝）

    柯志恩批非核家園為世紀騙局，黃敬雅幫忙柯志恩複習藍營反核金句。（記者王榮祥翻攝）

    國民黨高雄市長參選人柯志恩抨擊民進黨非核家園為世紀大騙局，民進黨高市議員擬參選人黃敬雅幫柯志恩複習國民黨反核金句，質疑她滿嘴多愛高雄，甚至出生在屏東，卻完全不知一旦核三發生意外，高屏地區要付出多慘痛的代價。

    黃敬雅嘲諷柯志恩可能忙著四處拍美照沒時間，所以主動幫柯志恩複習一下藍營的反核金句，侯友宜曾說：「核廢料沒有解決，怎麼能用核電呢？」，朱立倫說：「如果無法處理核廢料，憑什麼使用核能？」、「非核家園是不分朝野的共同目標，不應把反核當作政治操弄」。

    盧秀燕跟林姿妙都提過「沒有安全就沒有商轉」、「堅決反對（在自己的縣市）增加核電機組或重啟核四」。

    黃敬雅想問國民黨，現在找到核廢料的最終處置場了嗎？願意把核廢料放在哪個藍營執政的縣市？如果連自家首長都強力反對，又在集體自嗨什麼？

    她解讀民進黨對能源轉型立場一直非常清楚，「沒有核能安全，就不能使用」，三大原則缺一不可，核電廠安全必須到位、必須取得社會共識、核廢料必須解決，這三個核心問題無解，任何負責任的政治人物都不該把重啟核電當作兒戲。

    黃敬雅強調，非核家園對民進黨是難以改變的核心價值，政治人物可討論政策，但不能沒有核心價值，把攸關台灣世代安全的能源議題當作政治提款機，才是真正把台灣人民當傻瓜的世紀大騙局。

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