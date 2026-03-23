為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李貞秀大鬧內政委員會！ 蔡其昌轟：無視法律硬上

    2026/03/23 15:34 記者林哲遠／台北報導
    中配李貞秀立委身份問題延燒，今又在內政委員會中屢爆爭議。（記者方賓照攝）

    中配李貞秀立委身份問題延燒，今又在內政委員會中屢爆爭議。（記者方賓照攝）

    中配李貞秀立委身份問題延燒，今又在內政委員會中屢爆爭議，民眾黨先在委員會內採取「聯合質詢」戰術，由2名同黨立委陪同李貞秀上台質詢，並透過國民黨籍召委廖先翔「轉述」來進行質詢；爾後，又在廖先翔突然離席之際，突然坐上主席台主持議事。民進黨團總召蔡其昌今痛批，可以這樣無視法律硬上嗎。

    民眾黨今日在內政委員會改採「聯合質詢」戰術，由黨內立委陳清龍、陳昭姿、李貞秀3人共同上台質詢。李女質詢時，陸委會主委邱垂正拒絕回應；國民黨籍召委廖先翔幫李貞秀再問一次，邱強調，對於不具備立委資格的人，行政官員如果回覆她的質詢，就是違法違憲的行為。

    豈料，當民進黨立委黃捷質詢時，召委廖先翔突然離開，改由中配李貞秀坐上主席台主持議事，再次引爆爭議；黃捷痛批，會議主席必須要有立委身分，等召委回到座位上，再繼續質詢，並質疑藍白搞小動作。

    蔡其昌在臉書發文痛批，在立法院只要有雙重國籍，就是不可以當中華民國立法委員，這有很難懂嗎，可以這樣無視法律硬上嗎？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播