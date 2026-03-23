李貞秀大鬧內政委員會！ 蔡其昌轟：無視法律硬上

中配李貞秀立委身份問題延燒，今又在內政委員會中屢爆爭議。（記者方賓照攝）

中配李貞秀立委身份問題延燒，今又在內政委員會中屢爆爭議，民眾黨先在委員會內採取「聯合質詢」戰術，由2名同黨立委陪同李貞秀上台質詢，並透過國民黨籍召委廖先翔「轉述」來進行質詢；爾後，又在廖先翔突然離席之際，突然坐上主席台主持議事。民進黨團總召蔡其昌今痛批，可以這樣無視法律硬上嗎。

民眾黨今日在內政委員會改採「聯合質詢」戰術，由黨內立委陳清龍、陳昭姿、李貞秀3人共同上台質詢。李女質詢時，陸委會主委邱垂正拒絕回應；國民黨籍召委廖先翔幫李貞秀再問一次，邱強調，對於不具備立委資格的人，行政官員如果回覆她的質詢，就是違法違憲的行為。

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豈料，當民進黨立委黃捷質詢時，召委廖先翔突然離開，改由中配李貞秀坐上主席台主持議事，再次引爆爭議；黃捷痛批，會議主席必須要有立委身分，等召委回到座位上，再繼續質詢，並質疑藍白搞小動作。

蔡其昌在臉書發文痛批，在立法院只要有雙重國籍，就是不可以當中華民國立法委員，這有很難懂嗎，可以這樣無視法律硬上嗎？

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