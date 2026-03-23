賴總統評估重啟核電 國民黨團提6訴求：為錯誤能源政策道歉

立法院國民黨團今日召開記者會提出6大訴求，強烈要求賴總統和民進黨，為錯誤的能源政策向全民道歉。（記者方賓照攝）

總統賴清德拋出核電重啟議題引發討論，立法院國民黨團今日召開記者會提出6大訴求，強烈要求賴總統和民進黨，為錯誤的能源政策向全民道歉，立即修法刪除與「非核家園」有關的條文；專案徹查非核家園政策造成的弊端，建立能源政策決策透明機制；杜絕黑箱與政治干預，並嚴正要求行政院應立即依法行政。

國民黨立委洪孟楷表示，至少在近5年，在野黨一而再、再而三，苦口婆心推動「以核養綠」，電力就是國安，例如AI算力中心，需要大量電力，卓榮泰內閣上任還號稱「AI內閣」，難道不知充沛穩定的電力，對AI算力中心是多麼重要？2024、2025還在「非核家園」，突然到2026年驚醒了，民進黨欠支持「以核養綠」公民團體和人民一個道歉。

請繼續往下閱讀...

洪孟楷要求民進黨，現在要重啟核電，請先為過去為了要達到「非核家園」讓核二、核三廠除役的損失道歉，民進黨政府必須為此負起政治責任。同時，必須公布重啟核電所需費用，並向國人公開交代清楚。另外，既然決定重啟核電，現在還有幾條「非核家園」法律條文必須修正，洪孟楷呼籲民進黨要有肩膀負起責任，提案修正「非核家園」條文，若民進黨毫無肩膀承擔，人民會用選票唾棄。

前清華大學核子工程與科學研究所教授李敏表示，核電最大的特質在於發電價格穩定，不會受到國際石化能源價格波動的影響。最明顯的例子是俄烏戰爭爆發後，台電發電成本當中，以核能發電最穩定，完全沒有上下起伏劇烈波動。2月28日美伊戰爭開打，台灣50％的燃氣發電當中，有33.6％的天然氣來自於卡達，戰爭帶來天然氣價格飆升，甚至有錢也買不到。未來希望民進黨政府對核能有完整的規劃，因為核能是長遠的事情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法