民進黨2026派誰戰台北？ 徐國勇邀北市民代會商達3共識

民進黨秘書長徐國勇今召集台北市民代討論台北市長選情，會中達成3共識，包括人選愈快底定愈好、鄭麗君是第一人選，以及人選要對比出台北市長蔣萬安政策上的「空」。（資料照）

2026百里侯爭霸，民進黨秘書長徐國勇今天上午召集台北市民代討論台北市長選情，民進黨立委吳思瑤轉述，會中一致認為，行政院副院長鄭麗君是首選，但大家也體諒其個人意願及關稅的重要性。另據與會人士轉述，會中達成3共識，包括人選愈快底定愈好、鄭麗君是第一人選，以及人選要對比出台北市長蔣萬安政策上的「空」。

徐國勇今上午召集台北市立委、議員、黨公職至黨中央討論台北市長選情，討論時間長達1個半小時。吳思瑤會後受訪表示，未來提名的25位台北市議員都已經底定，關於市長人選，鄭麗君還是大家心目中的首選，大家也希望加快作業期程，因為其他縣市的首長參選人都已經可以積極佈局。

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吳思瑤表示，議員們已經形成戰鬥團隊、擺好隊形，需要趕快產出「領頭羊」，鄭麗君是大家心目中非常好的人選，但大家也都能體諒，選舉必須基於個人的意願，以及國家關稅談判的進展，即便真的很期待鄭披上戰袍，但對於關稅談判時程，議員也能理解執政黨領導國家底定關稅的重要性，因此陷入兩難。

關於是否提到人選，吳思瑤坦言，除了在場的她本人與立委王世堅之外，媒體點名的立委沈伯洋、表達參選意願的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，其實都一定會在討論的名單當中。不過，大家討論時，名字被cue到最多次的，當然還是鄭麗君。

吳思瑤也轉述說，徐國勇有表達，他理解要參選的「小雞」們迫切希望「領頭羊」出現，但今年縣市首長提名已經大步向前、超前部署，希望大家再給黨中央一點點最後徵詢跟討論的空間，不管是4月或4月多，其實都比以前7月才拍板大幅提前。

與會人士則轉述，會中達成3個共識，第一，拍板台北市長的時間愈快愈好；第二，鄭麗君是大家心目中的第一人選；第三，除了鄭麗君以外，也要準備備案人選，且人選必須對比出蔣萬安在政策面上的「空」。

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