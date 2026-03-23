轟賴總統「裝肖仔」 鄭麗文：找個黃道吉日下架反核、台獨兩大神主牌

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

總統賴清德拋出核電重啟議題引發討論，國民黨主席鄭麗文今日接受專訪時直言，說2025年要非核家園，才剛把所有核電停掉，2026年就說要重啟，這不是「裝肖仔」什麼是「裝肖仔」，把全台灣人都當成是傻瓜嗎？民進黨兩大神主牌反核、台獨都可以下架了，找個黃道吉日。

鄭麗文表示，反核的朋友為什麼這麼後知後覺，等到賴總統講了以後才知道要重啟嗎？還是假裝看不見，自欺欺人繼續騙下去，民進黨欠全台灣人一個道歉。反核過程中讓台灣付出多少代價，就是因為你們的意識形態、民粹及愚蠢，這些年每年都說缺電、必須要有核電，民進黨是怎麼樣抹黑攻擊說絕對不會缺電的，反核團體怎麼看待賴政府？

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鄭麗文還說，民進黨兩大神主牌反核、台獨都可以下架了，找個黃道吉日，因為民進黨每一個執政的總統都說不會台獨，那為什麼還不下架台獨黨綱，現在也宣布必須重啟核電，那就下架非核家園的黨綱，這兩個神主牌放下來，全台灣都得到解脫，你們真的不願意放台灣人一條生路嗎？不需要承認過去的錯誤嗎？這兩個神主牌台灣耗掉多少不必要的資源、時間，製造多少不必要的仇恨、對立，這些難道都不是民進黨要負起的責任嗎？

鄭麗文認為，民進黨應該開一個正式的全國黨代表大會，進行黨綱、黨章的重新修改，整個黨的路線、意識形態要有重新的調整、辯論，這樣子不明不白的，那兩個神主牌擺在那邊是要騙誰呢？

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