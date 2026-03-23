黨內憂鄭習會傷選情 鄭麗文：若確認兩岸往和平走 習近平表態不重要嗎

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文盼今年上半年訪中促成「鄭習會」，台中市長盧秀燕子弟兵、藍委黃健豪不諱言完全沒有辦法理解，「不要說利多，不要傷害就好了」；國民黨前主席朱立倫子弟兵、桃園市議員凌濤也說，若被貼上標籤，選戰會很辛苦。國民黨主席鄭麗文今日接受專訪時表示，兩岸交流與和平，當然是選舉的大利多，「難道這不是大家最期待的事情嗎？如果要確認兩岸會往和平的方向走，來自中國大陸領導人習近平的背書表態不重要嗎？」

鄭麗文說，她參選黨主席第一個政見，是主席4年任內要讓國民黨成為支持度第一的大黨，如今已經是第一但與民進黨共列，信任度已經超越民進黨呈黃金交叉。「我不是每天矇著眼睛在做黨主席的，水溫是什麼我比誰都有更直接的感受，這也是為什麼我說兩岸交流與和平，當然是選舉的大利多，難道這不是大家最期待的事情嗎？如果要確認兩岸會往和平的方向走，來自中國大陸領導人習近平的背書表態不重要嗎？」

請繼續往下閱讀...

鄭麗文表示，這不可能只有國民黨一廂情願，不然她會被人家笑「鄭麗文整天講和平，人家老共不鳥妳」，所以來自於中共清楚的表態、真正的誠意與善意，怎麼會不重要？這件事是要繼續一步步延續下去的，這也是她參選黨主席最主要的論述主張與政見，也是為什麼能得到超過5成的選票並當選黨主席的原因。

鄭麗文說，如果要質疑她的兩岸路線，她才剛經由黨內直接民主選舉的洗禮，壓倒性超過二分之一的支持，「所以我怎麼可能選上之後就改口，那這還得了」，這才是國民黨以及她一直相信的，主流民意期待不要打仗、兩岸要穩定和平，這從來不會有問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法