總統直選不是執政者施予 民進黨：堅守「人民作主、民主萬歲」

民進黨今天在臉書回顧台灣總統直選30週年。（圖擷取自民進黨臉書）

今天是台灣總統直選30週年，民進黨今表示，總統直選從來不是從天而降，更不是執政者施予人民的恩惠，而是台灣人民長期以來、歷經無數事件與犧牲奉獻所爭取而來。台灣人民用行動證明，這塊土地的未來，必須由自己決定，「人民作主，民主萬歲」，民進黨會為了守護此一信念，不斷努力下去。

民進黨在臉書發文表示，30年前的今天，1996年3月23日，台灣人第一次用手中的選票，選出自己的總統。台灣的民主歷程，就此寫下新的一頁。民選政府所擁有的正當性，讓台灣完成了民主轉型的重要步驟。全體公民一票一票直接選出國家元首的過程，則凝聚了台灣社會的共同體意識。

請繼續往下閱讀...

「從這一天過後，台灣人終於可以說，人民，就是國家的主人。」民進黨指出，在首次總統直選投票日30週年這天，民進黨也想向一路努力奮鬥的民主前輩們致敬。日治時代追求民主的前輩，二二八事件中犧牲的前輩；1949年後，在國民黨政府威權統治下，仍無懼打壓，持續為民主自由發聲的眾多前輩；在所有民主運動中，走上街頭，大力疾呼，但從不曾在歷史書寫中留下名字的台灣人民。

民進黨說，他們不會忘記1996年總統直選前，中國多次進行飛彈試射、軍事演習。就在投票日前的3月8日，解放軍的飛彈落在基隆、高雄外海，意圖恫嚇台灣人民行使民主的權力。所幸國軍堅守崗位、人民無懼威脅，以及美國加派航空母艦戰鬥群巡弋台灣周邊海域下，這場台海飛彈危機最後並未擦槍走火。總統選舉也順利、和平進行。

民進黨回顧，當時國民黨提名的李登輝前總統，獲得54.0％選票，成為中華民國歷史上首位民選總統。民進黨提名的彭明敏，則以21.1％選票，排名第二。

民進黨指出，總統直選從來不是從天而降，更不是執政者施予人民的恩惠，而是台灣人民長期以來、歷經無數事件與犧牲奉獻所爭取而來。台灣人民用行動證明，這塊土地的未來，必須由自己決定，「人民作主，民主萬歲」，民進黨會為了守護此一信念，不斷努力下去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法