李貞秀事件影響兩岸交流？蘇嘉全：非由海基會來講

海基會董事長蘇嘉全。（記者方賓照攝）

國民黨立委王鴻薇今日在立法院內政委員會問及，李貞秀事件是否影響兩岸交流對話？海基會董事長蘇嘉全回應，相關問題陸委會回答比較好，應該由行政部門評估，不是由海基會來講。

海基會董事長蘇嘉全上任後，首度到立法院備詢。對於立委關切海基會與對岸中斷交流？蘇嘉全指出，海基會和海協會的交流一直都有進行，海基會一年案件有31萬件，沒有交流是不可能的，只是沒有高層對話。

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王鴻薇提及，她認為李貞秀事件事對兩岸交流會有影響。蘇嘉全指出，在台灣，不管政治之間如何攻防，海基會都會服務兩岸人民和台商，不會有所影響

國民黨立委張智倫則問，「賴總統找你來當海基會董事長，有無交代什麼任務？」蘇嘉全回應，賴總統請他來海基會，就是要服務兩岸人民與台商，如果兩岸沒有預設立場，我們都願意來交流，現在民間的宗教、文化交流還是滿密切的。

另外，有無中國人士入籍台灣後，成功放棄中華人民共和國籍？陸委會主委邱垂正說，放棄戶籍是有的，國籍部分，如果是中配的話有相當困難，要取得中國官方證明是有困難的。至於國籍法規定，就職前就必須放棄國籍，須表達主觀意願和態度，有一年時間可以處理，要放棄國籍中國政府通常會阻擾不會配合。

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