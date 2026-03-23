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    首頁 > 政治

    向威權妥協就不用強化國防？ 賴清德：30年前答案已定

    2026/03/23 12:07 記者陳昀／台北報導
    賴清德總統今天在臉書發文表示，30年前有人說總統直選是挑釁中國，30年後也有人說向威權妥協就不用強化國防，但這一切的答案，30年前的台灣人已經告訴我們。（圖擷取自賴清德臉書）

    賴清德總統今天在臉書發文表示，30年前有人說總統直選是挑釁中國，30年後也有人說向威權妥協就不用強化國防，但這一切的答案，30年前的台灣人已經告訴我們。（圖擷取自賴清德臉書）

    今天是台灣總統直選30週年，也是立法院審議國防特別預算條例的日子，賴清德總統今天在臉書發文表示，30年前有人說總統直選是挑釁中國，30年後也有人說向威權妥協就不用強化國防，但這一切的答案，30年前的台灣人已經告訴我們：民主從來不是挑釁，只有決心、堅持、和實力，才能為我們自己守住最珍貴的民主與自由。

    賴清德表示，30年前的今天，台灣人民勇敢地走向投票所，投下歷史性的一票，選出自己的總統，成為國家真正的主人。當年的那一票並不輕鬆，1996年是被世界稱為「寧靜革命」民主轉型的最後一哩路，在台灣總統直選投票前夕，中國向台海發射飛彈，集結重兵進行軍演，企圖用暴力恫嚇，阻止當年的台灣人走進投票所。

    賴清德提到，當時有人警告，總統直選是對中國的挑釁，可能引發台海戰爭。但30年前的台灣人民懷抱著智慧、勇氣與決心，不畏威脅，投下一張張寶貴的選票，也為下一代台灣人打開通往自由民主的大門；如果30年前，台灣人選擇放棄，把自由的權利視為對極權的挑釁，就不會有今日民主、繁榮的台灣。

    賴清德表示，因為30年前的勇氣與堅持，讓我們的半導體和AI產業傲視全球，為台灣締造了強大的經濟韌性，讓台灣成為全球供應鏈不可忽視的存在，更成為世界良善、關鍵的力量。感謝每一位勇敢的台灣人，這一切，都是無數民主前輩的犧牲奉獻，以及2300萬台灣人民手牽手一起走過來的成果。

    賴清德說，30年前，我們在飛彈的威脅下，投出民主的第一票；30年後的今天，我們會秉持同樣的勇氣，繼續自信、堅定地走在民主的道路上。

    賴清德指出，今天也是立法院審議國防特別預算條例的日子。30年前，有人說總統直選是對中國的挑釁；30年後，也有人說只要向威權妥協，就不用強化國防。但這一切的答案，30年前的台灣人已經告訴我們了：民主從來不是挑釁，只有決心、堅持、和實力，才能為我們自己守住最珍貴的民主與自由。

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