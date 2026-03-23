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    首頁 > 政治

    深耕基層 民進黨高市里長提名共165人登記

    2026/03/23 11:58 記者王榮祥／高雄報導
    民進黨下屆高市里長提名登記截止，共165人報名，圖為先前市黨部舉辦里長海選講座場景。（市黨部提供）

    民進黨下屆高市里長提名登記截止，共165人報名，圖為先前市黨部舉辦里長海選講座場景。（市黨部提供）

    民進黨高雄市里長提名登記上週五截止，共計165人報名，黨部主委黃文益指出，登記情況踴躍，尤其新調整的里都有新人勇於投入。

    黃文益表示，這次登記情形踴躍，不僅反映民進黨長期深耕基層成果，也代表更多有志公共領域者願意承擔責任、服務鄉里，為地方建設貢獻心力。

    他提到，特別是在新調整的里中，如左營區高鐵、菜福、新超、福華、福榮、福山等里，都有新人願意表態投入，其中高鐵里更出現多人競逐情況，顯示基層民主蓬勃發展，也讓提名作業更需審慎周延。

    黃文益強調，里長是市政推動最基層、也是最關鍵的一環，民進黨一向重視基層組織與地方服務品質；這次樂見許多曾參與過市黨部里長海選的學員們投入選戰，例如登記參選左營區福華里的劉品茵、左營區福榮里黃彥森、左營區高鐵里鍾明宏、鼓山區綠川里陳家豪、鼓山區延平里洪明懋、仁武區仁武里的黃翊騰、前金區博孝里郭懿瑩等七位。

    他指出，面對多位優秀人選良性競爭，市黨部將秉持公平、公正、公開原則，後續將由市黨部執評委會組成的審核協調小組，查閱登記人資格後啟動整合機制，透過近兩個月審查期，經過充分溝通與協商後，預計於六月中由執委會議通過最具戰力、最能代表民意的提名人選。

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