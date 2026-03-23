反對到底！綠黨等4小黨喊話賴清德 籲停止「核二核三重啟程序」

台灣綠黨偕同台灣基進、時力、小民參政歐巴桑聯盟等「台灣前進陣線」聯盟今赴立院外召開記者高呼：「核安有疑慮、核廢仍無解、社會沒共識，敬告賴清德，停止核二核三重啟程序！」 （記者廖振輝攝）

總統賴清德近日在公開場合首度鬆口，針對核能發展，將評估核二廠、核三廠重啟，月底把計畫送核安會審議，他強調，即使沒有用到核能，台灣到2032年穩定供電沒有問題。對此，台灣綠黨偕同台灣基進、時力、小民參政歐巴桑聯盟等「台灣前進陣線」聯盟今赴立院外召開記者高呼：「核安有疑慮、核廢仍無解、社會沒共識，敬告賴清德，停止核二核三重啟程序！」

台灣綠黨共同召集人、新北新莊市議員參選人甘崇緯指出，賴總統宣稱台灣電力至2032年皆能穩定供應，卻又執意重啟具高度核安風險的核電廠，將責任推卸給立法院通過的「核管法」修法。他強調，修法僅是提供已除役核電廠可能重啟的法源依據，而非強制重啟，真正下令啟動程序的其實是賴總統指揮的行政院，呼籲政府勿再混淆視聽，欺騙社會大眾。

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甘崇緯示警，核二與核三廠旁的斷層依然存在，且核二廠半徑30公里內人口高達500萬，疏散計畫至今付之闕如，低階與高階核廢料最終處置場地同樣毫無下文。身為新北市議員參選人，他嚴正反對在「核安有疑慮、核廢仍無解、社會沒共識」的狀況下重啟位於新北的核二廠，強烈要求總統責成經濟部與台電收回重啟計畫，待三大條件真正達成後再議。

台灣基進黨主席王興煥質疑，賴政府必須向大眾說明，從1980年代反核運動一路走向2025非核家園的願景，是否已不合時宜？能源政策涉及環境、社會與經濟共同體的永續想像，是自然與社會科學而非盲目信仰，任何政策都可以隨客觀條件改變，但目前老舊機組、斷層帶與核廢料等危機依舊存在，政府口中「核安無虞、核廢有解、社會有共識」的事實根本無跡可尋。

王興煥也向民進黨政府提出三大呼籲，第一，民無信不立，執政者應謹守非核家園的政治承諾，善盡社會溝通的義務；第二，核安會必須秉持專業審議，堅決拒絕任何政治干預；第三，為守護永續的台灣，呼籲公民社會重新集結，起身抵抗核二與核三廠的危險重啟程序。

小民參政歐巴桑聯盟媒體部主任徐鶯慈以身為人母的經歷出發，分享13年前帶著3歲孩子參與反核遊行的初衷，正是為了避免下一代承受如車諾比核災般的永久傷害。她感嘆，原以為台灣邁向非核家園後可以收起反核旗，如今政府卻以「依法行政」等官僚語言包裝政治選擇，在核安風險未明、核廢無處可去的情況下，實質推動核二與核三的重啟程序。

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