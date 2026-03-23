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    首頁 > 政治

    李貞秀國籍惹議、發文咒罵民進黨上下 周軒嘆：有點懷念麥玉珍了

    2026/03/23 11:45 即時新聞／綜合報導
    周軒翻出李貞秀臉書發文內容，批評其發文內容惡毒，周軒也無奈地說：「看了李貞秀，真的是突然懷念起麥玉珍了。」（資料照）

    周軒翻出李貞秀臉書發文內容，批評其發文內容惡毒，周軒也無奈地說：「看了李貞秀，真的是突然懷念起麥玉珍了。」（資料照）

    民眾黨立委李貞秀因國籍問題惹議，國籍問題持續延燒。民眾黨今日（23日）在立法院內政委員會改採「聯合質詢」戰術，由陳清龍、陳昭姿、李貞秀3人共同上台，要求質詢陸委會主委邱垂正，引起民進黨抗議。政治工作者周軒翻出李貞秀臉書發文內容，批評其發文內容惡毒，周軒也無奈地說：「看了李貞秀，真的是突然懷念起麥玉珍了。」

    周軒表示，國民黨今天在委員會甲動聲援李貞秀，民眾黨還用「聯合質詢」這招企圖「合法掩護非法」，讓李貞秀可以質詢邱垂正，台灣的國會直播不只台灣人看得到，只要有網路都能看，包括美國在台協會，也包括國台辦中南海。

    周軒認為，今天藍白配合演這齣戲，其實也不是演給台灣人看的，但李貞秀的這種態度，其實正在一點一點摧毀過去中國意圖營造「兩岸同文同種都是一家人」的意象。周軒提到，他遇過很多從中國嫁來台灣的女性，或多或少都有那股從家鄉帶來的習氣，他們之中可能有些人的動機不是那麼純良，但大部分的人都是勤勤懇懇地在台灣過自己的日子，為了家裡打拼，為了在台灣這塊土地上重新站穩腳步努力，「可從來沒有一個像李貞秀這種的，公開發文咒罵所有民進黨陣營政治人物的」。

    李貞秀22日上午在臉書發文聲稱：「好人一生平安，善良必須有鋒芒。感謝吳造謠完整紀錄霸凌現場。從劉世芳頭七、無知雙寶沈伯洋陳培瑜，到敢嗆要解職喝台灣水比她還久的黃捷小朋友，本席僅笑笑給個倒讚剛好而已。」

    周軒提到，李貞秀甚至用「頭七」來形容內政部長劉世芳，民眾黨說李貞秀是因為新住民陸配代表的緣故，才排他進不分區，周質疑：「我就問有哪一個陸配會這樣子咒罵台灣人的？」

    周軒強調：「民眾黨自己習慣睜眼說瞎話，可千萬不要覺得台灣人都信你們那套瞎話，像李貞秀這種的，只是在丟千千萬萬新住民的臉而已，順便把國台辦跟中南海的工作成果摧毀殆盡。」文末他也無奈地說：「看了李貞秀，真的是突然懷念起麥玉珍了。」

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