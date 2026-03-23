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    首頁 > 政治

    李孝亮雙重國籍未服役 蔣萬安：兵役局已說明 黨部有機制

    2026/03/23 11:18 記者何玉華／台北報導
    對於李孝亮雙重國籍又未服役引起的爭議，台北市長蔣萬安表示，兵役局已說明，黨部也有機制。（記者田裕華攝）

    對於李孝亮雙重國籍又未服役引起的爭議，台北市長蔣萬安表示，兵役局已說明，黨部也有機制。（記者田裕華攝）

    國民黨台北市中正、萬華議員擬參選人李孝亮擁有加拿大國籍也未服兵役，台北市兵役局今（23）日將確認李服役的狀況；台北市長蔣萬安今出席松山高中活動時被問到此事時說，兵役局已經有清楚對外說明，黨部也有相關的機制。

    李孝亮坦承擁有中華民國與加拿大雙重國籍，是過去長期留學與海外生活過程中，依照加拿大相關規定取得，並已主動向加拿大駐台代表處了解放棄國籍相關程序，後續會依照相關規範妥善處理雙重國籍，並以不影響社會信任與公眾對公職人員的期待為原則，做出最負責任的決定。

    但對於未服役的部分尚未回應外界的質疑；兵役局昨受訪表示，李孝亮35歲，仍是役男身分，但須等負責業務的同仁今日上班，查詢民政系統與身分證資料，才能確認李服役的情況，沒有當兵是因僑民或體檢緣故需再調查。

    而根據「兵役法」規定，李若在台居住時間1年內超過183天，或是其餘暫緩條件消失，兵役局即會發出兵單；自李孝亮於去年罷免期間從向中選會遞交提議書至今已超過400天，為何還沒接到兵單，尚待兵役局、李孝亮說明。

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