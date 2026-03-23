李四川遭爆同框天道盟要角 游輝冗：僅地方餐敘、父從未加幫派

國民黨新北市長參選人李四川（左3）、議長蔣根煌（左2）、議員蔡錦賢（左4）、國民黨副主席兼秘書長李乾龍（右3）等人出席中和市歷屆代表春酒餐會。（游輝冗提供）

國民黨新北市長參選人李四川近期頻陷爭議，繼胞弟李賜福涉屏東「環保蟑螂」案親上火線說明後，近日又遭媒體爆料其「不公開行程」與天道盟天和會副會長游象賢會面，引發關注。對此，游象賢之子、國民黨新北市議員游輝冗澄清，當天僅為中和歷屆代表會主席聯誼餐會，並強調爸爸從未加入幫派，相關背景在選舉期間都會被拿來炒作。另也提供當天照片，打臉外界不實指控。

游象賢3月6日在個人臉書發文，高調PO出與李四川合照，強調「全力支持李四川、中和區後援會」。不過，針對外界質疑，游輝冗指出，當天是「台北縣29鄉鎮市正副主席聯誼暨中和市歷屆代表春酒餐會」，此活動每年都會有幾次類似的餐敘，這是地方聯繫感情的重要活動。而他父親是新北市還沒升格之前曾任市民代表會的代表。

請繼續往下閱讀...

游輝冗表示，爸爸從未加入幫派，外界指稱其為黑道並不屬實，較接近地方基層人士。由於家族在當地已居住2、3百年，親友多集中於附近，父親自小在南勢角成長，長年協助處理地方事務，目前已處於半退休狀態，可說是「地方小人物」。他也說，每逢選舉，父親過去的背景常被拿來炒作，但仍會持續服務選民，爭取更多支持。

國民黨新北市長參選人李四川（左）、議員蔡錦賢（右）出席中和市歷屆代表春酒餐會。（游輝冗提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法