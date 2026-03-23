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    首頁 > 政治

    賴清德評估重啟核電 蔣萬安籲勿硬拗、回頭是岸

    2026/03/23 10:54 記者何玉華／台北報導
    賴清德總統評估重啟核電引起民進黨支持者反彈，台北市長蔣萬安呼籲民進黨不應該繼續硬坳「寧可中央政府回頭是岸，知錯能改」。（資料照）

    賴清德總統評估重啟核電引起民進黨支持者反彈，台北市長蔣萬安呼籲民進黨不應該繼續硬坳「寧可中央政府回頭是岸，知錯能改」。（資料照）

    總統賴清德日前表示核二、核三具備重啟條件，不僅外界質疑民進黨非核家園政策轉彎，連民進黨支持者都有反彈聲浪，台北市長蔣萬安今（23）表示，民進黨不應該繼續硬拗、欺騙人民，「寧可中央政府回頭是岸，知錯能改」。

    蔣萬安今天早上到松山高中參加啟動「教師專業發展空間2.0」，被問到賴清德擬重啟核二、核三廠運轉，引起綠營支持者反彈一事時表示，賴清德說要重啟核電，民進黨說八字沒有一撇，民進黨不應該繼續的硬拗以及欺騙人民，「寧可中央政府回頭是岸，知錯能改」。

    民進黨新北市長蘇巧慧表示，民進黨從未反對確保核安又能解決核廢問題的新式核能；國民黨新北市議會黨團今天下午將召開記者會批評「蘇貞昌騙神明，蘇巧慧騙市民」。

    蔣萬安今天被問到此問題時表示，民進黨過去10年堅持反核是不爭的事實，賴清德現在要使用的《核子反應器設施管制法》（核管法）是當時民進黨立法委員一致封殺，是在野黨的立委守下來的，這些事實也騙不了人。

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