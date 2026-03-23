澎湖縣長陳光復病況進度 牽手吳淑瑾發文曝

澎湖縣長陳光復臉書專頁，貼出穿航海王衣服陳光復與妻子參加花火節照片。（陳光復臉書專頁提供）

針對民進黨澎湖縣長「換將」之說，先是牽手吳淑瑾透過陳光復臉書專頁發布「參選到底」宣言，今（23）日又引用航海王索隆曾經說過…「我只知道，如果我後退的話，我曾重視的誓言和約定，就會全部消失，然後，再也不會回來了」。政治意味不言而喻。

澎湖縣長陳光復大年初一摔倒昏迷至今，各界關心其近況，由於醫療消息封閉，都是其牽手吳淑瑾透過陳光復臉書專頁發布，最新進度是經過3次手術，目前腦部恢復穩定，並於上周進行頭顱復原，腦部狀況已經恢復穩定。

請繼續往下閱讀...

陳光復臉書專頁指出，「這一個月多來，因為您們的關心、集氣與每一聲加油，支持著光復縣長成功熬過難關、跨越生死關頭」，期間具體的醫療經過與現況有許多的謠傳，為避免不必要的誤解在此說明。

雖然目前陳光復仍在加護病房由醫療團隊嚴密調養，但除了腦部需要時間康復外，其餘的身體各項指標都非常好，目前的治療也已邁向中醫與西醫整合復健的階段；「心繫澎湖的光復縣長，意志力非常堅強，有著超乎常人的韌性。希望他能盡快康復，重新回到工作崗位，向各位鄉親致謝，繼續與澎湖向前」。

澎湖是一家人，這段時間謝謝大家一起用溫暖與信任守護光復縣長，非常感謝賴清德總統、蕭美琴副總統、卓榮泰院長、衛福部石崇良部長、退輔會嚴德發主委的強力支援，以及陳其邁市長在高雄期間的照顧，更要對高雄榮總與澎湖三總的醫護團隊致上最高敬意。最後，感謝堅定支持光復縣長的各方親朋好友。

文章照片是縣長陳光復與妻子吳淑瑾參加2024澎湖國際海上花火節，「讓我們想起了航海王，索隆曾經說過…我只知道，如果我後退的話，我曾重視的誓言和約定，就會全部消失，然後，再也不會回來了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法