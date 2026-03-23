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    首頁 > 政治

    民進黨中市議員2選區初選民調今起跑！ 新潮流挺王立任

    2026/03/23 09:55 記者歐素美／台中報導
    民進黨初選開跑，台中市新潮流系議員及參選人到沙鹿，相挺王立任。（王立任提供）

    民進黨初選開跑，台中市新潮流系議員及參選人到沙鹿，相挺王立任。（王立任提供）

    民進黨初選民調今天正式展開，台中市第二選區（沙鹿、清水、梧棲）現任議員王立任面臨初選，議員謝志忠、張玉嬿、林德宇、黃守達、施志昌、林祈烽、曾威與議員參選人陳信秀等，今天一早就到沙鹿台灣大道與三民路口，為王立任站台加油打氣，共同呼籲海線鄉親電話民調唯一支持王立任，讓優質議員繼續連任。

    民進黨台中市第二選區（沙鹿、清水、梧棲），目前共有現任議員王立任、楊典忠及新人陳怡潔、林東誼4人參選，陳怡潔有婦女保障名額，3名男性需搶2席次，爭取民進黨提名。

    同為黨內新潮流派系的議員謝志忠、張玉嬿、林德宇、黃守達、施志昌、林祈烽、曾威與議員參選人陳信秀，今天一早齊聚沙鹿，高舉「唯一支持王立任」標語，向往來民眾揮手致意，眾人強調王立任在議會的專業表現有目共睹，是民進黨在海線不可或缺的關鍵一席。

    王立任表示，非常感謝這群好戰友在初選民調的第一天現身力挺，議會同仁跨區背書，為他過去服務與專業給予肯定，面對即日起的電話民調，壓力不小，每一通電話都是決定能否繼續為海線服務的關鍵。

    現場議員們表示，王立任長期深耕教育、文化議題，並全力守護孩子們的權益，這樣優質的議員必須留在議會，呼籲沙鹿、清水、梧棲的鄉親，3月23日至29日晚上6點至10點半一定要「顧電話」，若接到民調電話，請堅定回答「唯一支持王立任」，讓認真做事的人能繼續為家鄉打拚。

    王立任呼籲鄉親「顧電話」，唯一支持王立任。（王立任提供）

    王立任呼籲鄉親「顧電話」，唯一支持王立任。（王立任提供）

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