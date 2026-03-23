台灣首次總統直選30週年 民進黨曝當年台海危機：飛彈落基隆高雄外海

民進黨在臉書粉專發文分享一張照片，為1996年「中華民國首次總統直選」的選舉票，小編在發文中表示「你有拿過照片中這張選舉票嗎？如果有的話，恭喜你一起締造了台灣的歷史」。（圖擷自臉書）

1996年3月23日舉行的中華民國第9任總統副總統選舉，是台灣歷史上首次公民直選總統。今天適逢台灣首次總統直選30週年，民進黨也在臉書發文分享，當時中國多次進行飛彈試射、軍事演習，所幸國軍堅守崗位，人民無懼威脅，「台海飛彈危機」最後並未擦槍走火，總統選舉也順利、和平進行。民進黨也強調，總統直選從來不是從天而降，而是台灣人民長期以來、歷經無數事件與犧牲奉獻所爭取而來。

民進黨在臉書粉專發文分享一張照片，為1996年「中華民國首次總統直選」的選舉票，小編在發文中表示「你有拿過照片中這張選舉票嗎？如果有的話，恭喜你一起締造了台灣的歷史」。

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民進黨表示，30年前的今天，1996年3月23日，台灣人第一次用手中的選票，選出自己的總統。台灣的民主歷程，就此寫下新的一頁。民選政府所擁有的正當性，讓台灣完成了民主轉型的重要步驟。全體公民一票一票直接選出國家元首的過程，則凝聚了台灣社會的共同體意識。從這一天過後，台灣人終於可以說，人民，就是國家的主人。

民進黨指出，在首次總統直選、投票日屆滿30週年的這一天，也想向一路努力奮鬥的民主前輩們致敬。包含日治時代追求民主的前輩，二二八事件中犧牲的前輩，以及1949年後，在國民黨政府威權統治下，仍無懼打壓，持續為民主自由發聲的眾多前輩。以及在所有民主運動中，走上街頭，大力疾呼，但從不曾在歷史書寫中留下名字的台灣人民。我們要向這些前人致敬。

民進黨強調，我們也不會忘記，1996年總統直選前，中國多次進行飛彈試射、軍事演習。就在投票日前的3月8日，解放軍的飛彈落在基隆、高雄外海，意圖恫嚇台灣人民行使民主的權力。

所幸在國軍堅守崗位，人民無懼威脅，以及美國加派航空母艦戰鬥群巡弋台灣周邊海域下，這場「台海飛彈危機」最後並未擦槍走火。總統選舉也順利、和平進行。

最後，國民黨提名的李登輝，獲得54.0%選票，成為中華民國歷史上首位民選總統。民進黨提名的彭明敏，則以21.1%選票，排名第二。

民進黨直言，總統直選從來不是從天而降，更不是執政者施予人民的恩惠，而是台灣人民長期以來、歷經無數事件與犧牲奉獻所爭取而來。台灣人民用行動證明，這塊土地的未來，必須由自己決定。

民進黨在文末也強調，人民作主，民主萬歲，民進黨會為了守護此一信念，不斷努力下去。

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