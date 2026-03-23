核電重啟議題 綠委吳沛憶：總統說明的是法制程序

民進黨立委吳沛憶表示，賴清德總統說明重啟核電的法制程序有在啟動，而3原則以社會共識最重要。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市議員初選民調今天起進行，第三選區（新莊區）呈現「5搶4」競爭，其中，初選參選人、立委吳思瑤子弟兵吳奕萱今早找來同黨立委吳沛憶助選，兩人一同站路口拜票衝刺；總統賴清德拋出核電重啟議題引發討論，吳沛憶受訪表示，總統說明的是重啟核電的法制程序，現在有在啟動，但專業評估的每個面向都不能輕忽，總統也講到3原則裡，社會共識最重要，「我們要去傾聽民意」。

對於各界討論核電重啟議題，吳沛憶指出，賴總統說明的是，未來如果真的要重啟核電，它的法制程序，現在有開始在啟動了，但是它中間需要最重要的是專業的評估，核能的安全問題，當中每個面向都不能輕忽，如果自主安全評估沒有通過，當然不可能重啟，立場始終一致，賴總統也講到3個原則裡面，社會共識其實是最重要的，「民意在哪裡，我們要去傾聽民意」。

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「初選電話民調支持吳奕萱，讓新北市議會多1名年輕監督的戰將」吳沛憶說，自己也是基層助理出身，非常能體會奕萱面臨初選的辛苦，但也希望政治工作有更多優秀的年輕世代加入，「相信量變可以產生質變」，若政治領域有更多優秀，且對國家有理想的年輕人加入，相信對整個政治文化的環境可以產生改變，希望她能進到市議會，讓大家看見，一個從基層開始、沒家庭背景的年輕人，透過自己的專業努力，也能獲得市民肯定。

吳奕萱連日接連拜票，她說，身體一定會累，但每天早上起來時，她都說服自己過去在立法院早上4點「甲級動員」都起得來，所以一定也起得來拜票，帶著這種拼搏的精神跟體力，一直服務下去，且有優秀的幕僚學姐吳沛憶陪拜票，心裡就很溫暖，身體的疲憊就沒這麼累了，她也坦言，今天起進行初選電話民調，心裡面當然會有些不確定感，但沒有太多的緊張，因為已經用100%的努力做這場選戰，期待新莊人也看見她的努力，得到好結果。

民進黨新北市新莊區市議員初選參選人吳奕萱，今找來同黨立委吳沛憶站路口助選。（記者黃政嘉攝）

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