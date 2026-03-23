中共假借懲獨跨境鎮壓 邱垂正：將擴及「不支持統一」民眾

陸委會主委邱垂正。（資料照）

陸委會主委邱垂正今日表示，中共假借「懲治台獨」名義，持續對我政府官員及民眾進行「跨境鎮壓」，未來不排除運用剛通過的「民族團結進步促進法」，將跨境鎮壓對象再擴大至「不支持統一」的民眾。

立法院內政委員會今日邀陸委會進行業務報告，邱垂正指出，台灣並非中共「跨境鎮壓」的唯一受害者，這種踐踏國際規則、毫無文明底線的作法，對兩岸良性互動造成傷害，也讓國際社會對於中共野心有所警覺。

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邱垂正強調，陸委會將結合跨部會力量反制中共「跨境鎮壓」，以維護國人權益，同時做為被中共跨境鎮壓的公務員最大後盾，堅持依法行政，不受中共恫嚇及干預。

陸委會示警，目前國人赴中仍具高度風險，自2024年1月1日至今年2月28日止，國人赴中失聯、遭留置盤查，或疑遭中共有關部門限制人身自由者已達313人。該會持續透過多元管道向國人宣導使用「國人赴中港澳動態登錄系統」，及提醒國人慎重評估赴中風險、留意人身安全。

中共對台方面，邱垂正則說，中共對台政策維持「複合性施壓」與「融合雙軌」策略，中共今年對台工作會議與政府工作報告基調皆強調「深化兩岸融合發展」，「十五五規劃」稱將高質量推進兩岸融合發展，意圖透過制度化讓在陸國人融入其生活。

邱垂正痛批，中共透過補助措施或給予「同等待遇」，誘拉我企業、人才及資金， 融入其產業供應鏈，並營造兩岸融合交流熱絡假象，遂成促融促統目的。政府將就兩岸經貿進行必要、有序的策略性結構調整，強化兩岸經貿風險管控。

邱垂正示警，中共今年3月全國「兩會」政府工作報告及通過的「十五五規劃綱要」顯示，中國經濟發展趨緩，以「穩增長、促轉型、防風險」及內循環為主，經濟政策更趨向國家主導，科技自立自強已居產業核心戰略，反映中國正面臨經濟、金融、社會發展結構性壓力，台商在中國經營風險大增。

邱垂正指出，當前中國內部問題叢生，加以經濟低迷，社會壓力及民怨積累已深，對其社會維穩與治理形成嚴峻挑戰；政府基於「台灣優先」及「立足台灣、布局全球」的經貿戰略，協助台商多元布局，強化競爭力及風險意識，提升台灣經濟安全韌性及主體性。

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