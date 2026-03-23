總統評估核電重啟 葉耀元列5重點：要求政府評估的是立法院

總統賴清德宣布，核二、核三具重啟運轉條件，台電已在準備重啟程序，被國民黨要求就過去「錯誤能源政策」道歉。黨政人士昨反駁說，政府評估重啟核能不是因為「缺電」或「選票」。（資料照）

總統賴清德鬆口將評估核二、核三廠重啟，引發各界關切。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元對此發文整理5項重點，強調要求政府評估核電是否可以重啟的其實是立法院，且核電評估跟核電重啟是兩碼事，核二、核三其實就算評估過了也沒剩多久時間可以用。他也直言，台灣真的需要電，而且在台積電以及其他晶片產業的產能繼續擴張的現在，真的需要比想像更多的電，若這個討論再繼續拖下去無所作為，最後受害的會是台灣人自己。

總統賴清德鬆口將評估核二、核三重啟，被國民黨要求道歉。黨政人士昨反駁說，政府評估重啟核能不是因為「缺電」或「選票」，面對地緣政治劇變、淨零低碳需求及AI產業的爆發式用電成長，身為全球半導體核心的台灣，必須提前布局，確保未來科技競爭力與能源安全，這是國家領導人解決實際需求應有的務實態度。

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葉耀元在臉書發文提出5項重點，其一， 要求政府評估核電是否可以重啟的其實是立法院，因果關係要搞清楚。其二，核電評估跟核電重啟是兩碼子事情，評估完之後都不知道是什麼時候了。而且核二核三其實就算評估過了也沒剩多久時間可以用。

其三，「我們到底需不需要或應不應該用核電這件事，我說實話我不知道，我也說過很多次在核電這個議題上我沒有立場，但是台灣真的需要電，而且在台積電以及其他晶片產業的產能繼續擴張的現在，我們真的需要比你想得更多的電」。葉耀元也強調，不用核電沒有關係，但要找到另一條短時間內可以成為即戰力的發電方式，真的沒有想像中簡單。

其四，台灣最大的問題是地峽人稠，任何發電都會影響人們生活的環境，所以不管是用哪一種方式來發電，都或多或少會受到當地民眾的反彈。每個選區都是票，搞到最後政府什麼都不敢做，什麼都不能做。然後呢？等著台灣產業沒有擴張的未來嗎？

其五，再次強調，針對核電這件事情他沒有立場，也沒有答案。但這個討論再繼續拖下去無所作為，最後受害的是台灣人自己就是了。葉耀元也提到，過去曾提過跟菲律賓買電，或許那會是台灣多數人可以接受的解答，但電的成本會大幅上升。

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