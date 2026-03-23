AI、半導體爆炸性用電需求 吳靜怡：國家治理不能只是設門檻卡核電

總統賴清德鬆口將評估核二、核三重啟，月底將把計畫送核安會審議，各界關切政府對核能電廠換發執照重啟的態度。（資料照）

總統賴清德鬆口將評估核二、核三重啟，月底將把計畫送核安會審議，各界關切政府對核能電廠換發執照重啟的態度。媒體人吳靜怡發文指出，日本首相高市早苗與美國總統川普會談後，日本已經率先調整能源與產業布局，她強調AI與半導體產業帶來爆炸性用電需求，國家治理不能只是設門檻卡核電，而是要設標準、確保國家安全與社會信任。吳靜怡表示，核電是否重啟需要大量討論，當算力成為國家競爭力的核心，電力基礎設施就是最後的底線。

吳靜怡在臉書發文指出，日本首相高市早苗訪美與美國總統川普會談後，美日宣布擴大能源合作，其中，公布的對美能源投資計畫總規模最高可達730億美元，內容包含由GE Vernova Hitachi推動、在美國田納西州與阿拉巴馬州興建小型模組化核反應爐的投資案，規模最高約400億美元。這些布局背後的核心目的很清楚，因應AI資料中心快速成長的用電需求，打造下一代低碳、穩定的電力基礎設施。

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吳靜怡表示，現在全球情勢已變，台灣必須務實調整，AI與半導體產業帶來爆炸性用電需求，國家治理不能只是設門檻卡核電，而是要設標準、確保國家安全與社會信任。

吳靜怡也強調，要重啟或擴大核電，必須過好以下三關。其一，核安要過關。安全永遠是第一前提。所有設備老化、耐震設計、事故風險，都必須接受最嚴格檢驗，沒有任何模糊空間。

其二，核廢要解決。不能把問題留給下一代。乾式貯存必須積極推進，最終處置場也要有明確路徑，中央與地方必須誠實面對而非迴避。其三，社會要有共識。這不是政治決定，而是全民必須共同承擔的選擇。必須透過公開透明的溝通，建立跨世代的社會信任。

吳靜怡提到，特斯拉創辦人馬斯克最近直言，中國在AI算力上「將遠超世界其他國家」，主要優勢就在於其電力擴張速度（可能達美國3倍），他多次警告美國電網老化、審查流程緩慢，可能導致美國在AI競賽中落後。這再次證明，當算力成為國家競爭力的核心，電力基礎設施就是最後的底線。

吳靜怡直言，日本已經率先調整能源與產業布局，台灣當然不能停在原地，作為全球AI晶片最重要的供應國，台灣更必須加速建構安全、低碳、高效率且具韌性的電力基礎設施，這不只是回應國際趨勢，更是支撐台積電這座護國神山、鞏固台灣產業競爭力與國家安全的關鍵硬實力。

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