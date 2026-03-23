李四川被爆同框天道盟要角 張育萌：當時還沒辭職、有向北市府請假嗎？

國民黨新北市長參選人李四川（左2）不公開行程，意外遭游象賢（左1）曝光。（翻攝游象賢臉書）

國民黨新北市長參選人李四川屢爆爭議，他日前才被質疑胞弟李賜福涉屏東「環保蟑螂」案，近日又被爆其「不公開行程」竟與天道盟天和會副會長游象賢會面。台灣青年世代共好協會理事長張育萌對此發文列出時間軸，質疑兩人進行餐會是在3月6日，但李四川是在3月10日才辭掉台北市副市長，張育萌質疑「李四川既然要這樣公私不分亂搞，憑什麼還要拖到3月10日才辭職？」、「「請蔣萬安回答，李四川見『中和角頭』有向台北市府請假嗎？」

張育萌在臉書發文指出，李四川見游象賢意外曝光。結果游象賢在當議員的兒子，自爆「爸爸是中和地方角頭」，對此張育萌質疑，當時李四川還沒辭副市長，憑什麼上班時間跑去見「新北角頭」？

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張育萌表示，這個月初，李四川跑去板橋的餐廳，參加歷屆中和市民代表聯誼餐會。特地跟中和前代表會主席游象賢合照——原本私下的低調行程，李四川提都沒提，結果被游象賢直接發文公開。消息曝光後，網友在社群上直接逼問李四川，為什麼跟「天道盟天和會副會長」游象賢合照？

張育萌表示，事實上，游象賢過去否認過，自己是「天道盟天和會副會長」。照理來說，只要再次冷處理，避一下風頭就混過去了。問題是，游象賢的兒子叫游輝宂，現在在當新北議員。游輝宂自己跳出來，越描越黑說「我父親從來沒有說過，他有入過那個什麼⋯⋯黑道這樣」，硬說他爸比較像中和南勢角「地方上小角頭」。游輝宂還補充說，李四川在新北當很久公務員，跟游象賢有「很多工程上的接觸」。

張育萌諷刺，這下好了。游象賢的兒子自己證實，爸爸是「中和角頭」，而且跟李四川在地方工程有很多接觸。這不就是在說，游象賢和李四川不是一般交情嗎？難怪游象賢直接說出「全力支持李四川、中和區後援會」。

張育萌質疑，這場餐會是3月6日，那天是禮拜五。如果把時間推算清楚，李四川是3月10日才辭掉台北市副市長，隔天（3月11日）才被國民黨提名。也就是說，李四川3月6日是用「台北市副市長」的身分，來跟新北中和的角頭吃飯？

張育萌為此點名蔣萬安，李四川在辭職前4天，就跑到板橋吃飯，很明顯不是公務行程吧？李四川既然要這樣公私不分亂搞，憑什麼還要拖到3月10日才辭職？既然都在跑選舉行程了，為什麼不在台北工作，還可以領我們的納稅錢到最後一天？

張育萌也提出，「請蔣萬安具體回答，3月6日這天，李四川見『中和角頭』有向台北市府請假嗎？」

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