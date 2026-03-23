立院今審軍購條例上演攻防大戰 行政院籲團結對外

行政院呼籲，面對中共近年對台灣複合式威脅，是國人必須團結的時刻，希望立法院朝野黨團能不分黨派，支持院版國防特別條例。（資料照）

立法院外交及國防、財政委員會今（23）日起舉行聯席會議，併案審查行政院與藍白黨團所提國防特別條例版本。行政院呼籲，面對中共近年對台灣複合式威脅，是國人必須團結的時刻，希望立法院朝野黨團能不分黨派，支持院版國防特別條例。

行政院會去年11月27日通過8年、1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，送立院審議，藍白黨團今年也陸續提出黨團版本。

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行政院與藍白所提國防特別條例草案，各版本在預算規模、執行年限及採購項目存有巨大分歧。民眾黨團版總額上限為4000億元，採1年1期方式編列；國民黨團版為「3800億+N」版本。在野陣營握人數優勢，最終能否審查完竣送出委員會，或是關鍵條文按行政院提案通過，勢必將掀激烈攻防，備受各界關注。

行政院強調，提出「國防特別條例」草案，期盼提升國軍應處當前迫切威脅的量能，建構多層次削弱及強韌的防衛作戰體系，強化部隊指揮及管制效能，更重要是帶動國防產業發展，實現在地供應、自主產製，厚植國防自主，呼籲立法院朝野黨團能夠不分黨派，支持院版「國防特別條例草案」。

根據國防部規劃，強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案規劃自2026至2033年間，編列最高上限1兆2500億元經費，籌購精準火砲等7類裝備，其中採購來源國內產製占3000餘億元，其餘為對外採購。

國防部說明，此國防特別條例草案主要包括「防空、反彈道及反裝甲飛彈」等7大分類，其中M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、ALTIUS反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈及拖式2B反裝甲飛彈等5項，美方已進行知會國會程序。

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