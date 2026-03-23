本來只是網友創意…… 矢板明夫：中國反讓小熊維尼成嘲諷威權象徵

習近平被比做「小熊維尼」已經不是第一次，2013年習近平和歐巴馬並肩而行的照片就曾被中國網友KUSO成「維尼和跳跳虎」。（圖擷自網路）

中國國家主席習近平因與「小熊維尼」外型相似，常被拿來影射領導人習近平，但小熊維尼也因此在中國長期遭到查禁。資深媒體人矢板明夫發文分享最初習近平是如何與小熊維尼連結在一起，他也強調原本只是無傷大雅的網民創意，後來中國官方卻開始嚴厲審查，反而讓「小熊維尼」變成「反對審查制度」與「嘲諷威權體制」的象徵。

矢板明夫在臉書發文指出，偶然得知《小熊維尼》（Winnie the Pooh）今年正好是原著問世100週年，目前「小熊維尼100週年紀念展」正在日本東京銀座舉辦。他表示「小熊維尼」因為被迪士尼改編成動畫，而從英國文學走向全球，成為跨越世代、持續受到大家喜愛的經典角色。近年來則因為與習近平的聯繫，演變成一個具有高度政治敏感性的符號。

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矢板明夫說明，一切始於2013年習近平訪問美國加州，與當時的美國總統歐巴馬在莊園散步。網友將兩人並肩而行的照片，與小熊維尼及其好友「跳跳虎」（Tigger）並行的圖案放在一起對比，認為兩者的體型與神態極為神似。

之後類似的對比圖不斷出現。例如2014年習近平與時任日本首相安倍晉三握手，被比作維尼與屹耳（Eeyore，憂鬱的小驢子）；2015年習近平在閱兵式上乘車檢閱，被比作坐在玩具車上的維尼。

矢板明夫表示，最初，這些對比被視為無傷大雅的網友創意，甚至有人認為這讓習近平的形象顯得較為親民。然而，隨著這些圖像在社群媒體上廣泛傳播，中國官方開始採取嚴厲的審查，在微博、微信等平台上封鎖「小熊維尼」的圖像及關鍵字。

矢板明夫指出，2018年，迪士尼真人電影《摯友維尼》（Christopher Robin）未能在中國上映，雖然官方未說明原因，但外界普遍認為與維尼的政治象徵有關。由於官方的封殺，小熊維尼在國際社會及異議人士眼中，從一個可愛的卡通角色轉變為「反對審查制度」與「嘲諷威權體制」的象徵。

矢板明夫直言，許多國家的政治漫畫家、電視節目常利用維尼來影射中國的政治現況。在一些海外抗議活動中，抗議者也會穿戴維尼面具或手持維尼玩偶作為表達不滿的方式。

矢板明夫提到，目前在中國境內，普通的維尼商品依然存在，但任何將維尼與習近平掛鉤、或是帶有政治隱喻的使用方式，依然是網路審查的「紅線」。

習近平被影射為小熊維尼，當局全力封鎖關鍵字與影像。（圖片取自網路）

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