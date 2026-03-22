「禮尚往來」！南韓月底若不回應 林佳龍：台灣入境卡改KOREA（SOUTH）

外交部長林佳龍說，倘若南韓方到月底期限仍已讀不回，台灣入境卡也將把南韓從「大韓民國」改為「Korea（South）」。（取自雅琴看世界YT）

針對韓國電子入境卡的「出發地」等欄位將台灣列為CHINA（TAIWAN），外交部要求韓方在本月底前回應。外交部長林佳龍今（22）日晚間接受電視專訪指出，若至期限仍未獲韓方回應，將把「台灣電子入國登錄表」的韓國標示以同樣標準改為KOREA（SOUTH）。

韓國電子入境卡的「出發地」、「下一目的地」等欄位依然將台灣錯列為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，外交部先前指出，本月1日起將「外僑居留證」中原列「韓國」的名稱調整為「南韓」，韓方31日前若未正面回應，將在「台灣電子入國登錄表」的韓國標示採取相應作為。韓國外交部回應將就此問題協商。

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林佳龍今天晚上接受年代新聞「雅琴看世界」節目專訪透露，若在31日仍未收到韓方正式回應，將把「台灣電子入國登錄表」的韓國標示，改為KOREA（SOUTH），以因應韓方將台灣錯列為「中國（台灣）」的措施。

林佳龍說，南韓方「真的很在意」，早在10幾年前就曾請託台灣把漢城稱為首爾、南韓稱為大韓民國，台灣都很配合，但對台灣的請求卻置之不理，雖然現在至少紙本入境卡還留著；但外交強調對等、尊嚴，可以操之在己的談判策略就會掌握。

至於台韓關係，林佳龍則表示，其實包括台灣代表團去年參加亞太經濟合作（APEC）峰會時，南韓政府都不與台灣駐處溝通，而是透過駐台北韓國代表部間接傳達，「對方有點高高在上」。APEC期間有些紛爭，我方禮貌都做了，最後對方意識到問題，才派出有代表性官員。

另針對行政院長卓榮泰日前赴日在世界棒球經典賽（WBC）台灣隊聲援，卓榮泰第一時間以「私人行程」回應。林佳龍說，即便是私人行程，「台灣只要以行動走出去，其實就有政治效應」；去看球是早就可以預期，在經典賽一定時間已經告訴外交部，而那時相關溝通、試探已經在進行中，與日本往來都有一定默契。

林佳龍指出，現在恰逢日中關係緊張、日本首相高市早苗當時也即將赴美，以及川習會即將登場等複雜時機，卓榮泰的低調當然是不想讓人另外製造話題，其實台日的關係各方面都在進行中，各方都有這樣的理解。

林佳龍也分享，副總統蕭美琴去年底進到歐洲議會會場，在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會發表演說，他當時是「提著頭在做這件事」，但是外交確實就是要這樣去「試」。當時班機要降落比利時前，機場曾遭遇無人機干擾，所以規劃了許多不同情境、兵分多路。

林佳龍說，他當時抵達布魯塞爾，才敢傳訊息給賴總統，深怕中間有訊息被截收，一旦洩密就可能被破壞。

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