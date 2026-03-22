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    首頁 > 政治

    多名議員涉案大選添變數 秦慧珠：國民黨當心司法追殺

    2026/03/22 21:37 記者董冠怡／台北報導
    國民黨台北市議員秦慧珠表示，涉案議員資歷深地方深耕多年，脫黨參選會吃到自己人的票。（資料照）

    國民黨台北市議員秦慧珠表示，涉案議員資歷深地方深耕多年，脫黨參選會吃到自己人的票。（資料照）

    年底九合一選舉，台北市議會藍綠都有議員官司纏身，包括民進黨陳怡君與國民黨陳重文、應曉薇、李傅中武、葉林傳等人，對大選增添變數，針對整體選情態勢如何影響，國民黨議員秦慧珠表示，上述均為資深議員，都有自己的服務基本盤，若以無黨籍或推派其他人選接棒參戰，會吃到自己人的票，同時也以山地原住民議員李傅中武初選登記前遭人檢舉為例示警，「今年國民黨每一人恐怕都要小心民進黨的司法追殺。」

    秦慧珠表示，如果涉案的藍綠議員，最終選擇以無黨籍參選各自選區，當然會影響整體選情，也會吃到自己人的票。例如陳重文或陳怡君可能以無黨籍參選、應曉薇可能推派女兒應佳妤接棒，李傅中武目前狀況可能還好，因為在提名前可能還不會決定起訴與否，故仍有可能提名，但麻煩的是，他在登記成候選人或投票前被起訴，可能會被撤銷提名，令人措手不及。

    秦慧珠指出，陳怡君基本上拿個一萬票不成問題，陳重文八千至一萬票甚至更多，應曉薇也是，這些資深議員深耕多年，都有自己的服務基本盤，吸走部分政黨票，自然就會影響比例分配。她也以涉入雙子星弊案的士林北投前議員賴素如為例，二〇一四年從國民黨改成無黨籍參選，後以七二二六票落選，此等案例的影響力一定存在，不是說蒙著眼睛就看不到。

    她也示警，北檢指稱李傅案是接獲民眾檢舉，但不知哪來的民眾，在這個節骨眼跑去檢舉，「今年國民黨每一人恐怕都要小心民進黨的司法追殺。」

    另一不具名議員表示，陳重文無法代表國民黨參選，目前也看不出他有放棄選舉的念頭，但他過去的選民還是跟藍營基層有關聯，所以國民黨應該仍會以他持續參選的方向去思考。就像民進黨的陳怡君可能還是會以無黨籍身分繼續參選，現今談論對於整體選情的影響，言之過早，選戰還沒熱起來，很多人還搞不清楚狀況，涉案部分會影響到的比較像是中間或是淡藍選民的投票意願，因此黨部提名額度就是一個策略考量。

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