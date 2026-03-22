最快3/25提名選桃園市長？黃世杰：未收到通知

法務部政務次長黃世杰（右2）公務之餘，返鄉關心桃園大小事。（記者李容萍攝）

民進黨布局2026九合一選舉，桃園市長人選傳出已鎖定法務部政務次長黃世杰，曾被點名戰將人選的立委王義川、總統府副秘書長何志偉均表達相挺與祝福；針對選對會將於明（23）日討論後續作業，最快25日召開中執會通過並舉行提名記者會一事，黃世杰今（22）日回應，「目前並未收到相關通知，相信黨會依照程序進行」。

黃世杰表示，目前重心仍以法務部的工作為優先，只要在行政團隊一天，就會持續在崗位上把事做好，至於日前選對會有和他交流對於桃園選情的看法，最後徵召與否，除展現「責無旁貸回鄉貢獻」，他相信黨會透過機制整合各方意見，並在通盤考量後，做出最好的布局。

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47歲的黃世杰畢業於建國中學，與現任台北市長蔣萬安是同班同學，之後攻讀台大法律系學士、台大法研所碩士，再赴美取得美國哥倫比亞大學法學碩士，他當年曾在律師高考拿下全國第一名的成績，同年也考上司法官，曾於2014年受時任桃園市長鄭文燦之邀擔任市府參議及顧問等職，隨後代表民進黨當選桃園市第二選區立委，2024年未能連任後，獲賴清德總統拔擢出任現職。

其實，包括民進黨桃園市議會黨團總召許家睿、議員黃瓊慧、陳雅倫、張肇良、王珮毓等人，日前也都表示「黨團的小雞們都已經準備好了，戰力已經ready、已經就位」，一致認為黃世杰是土生土長、長期深耕桃園的人，不論是學經歷、地方選舉經驗都是一時之選，他希望選對會趕快決定下屆桃園市長的人選。

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